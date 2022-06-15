الحماية المدنية تنقذ قطة صغيرة عالقة في منور عقار بالغربية «صور»

أنقذت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، قطة صغيرة عالقة في منور منزل بقرية القرشية، إحدى قرى مركز السنطة، وذلك بعد الاستغاثة التي تقدم بها بعض من الأهالي بالقرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وإنقاذ القطة.

استغاثة الأهالي لإنقاذ القطة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يتضمن تلقي استغاثة من قبل مسوؤلي الوحدة المحلية في قرية القرشية، التابعة لدائرة المركز، يتمضن محاولة أهالي القرية إنقاذ قطة صغيرة عالقة في أحد مناور المنازل بين الطابقين الخامس والرابع، وحاول الأهالي إنقاذها لكن باءت جميع المحاولات منهم بالفشل، ما دفعهم للاستعانة بالوحدة المحلية، ولكن لم تتوفر المعدات والآلات التي تمكن رجال الوحدة المحلية من إنقاذ القطة.

مأمورية خاصة لإنقاذ القطة

وعلى الفور، تواصلت الوحدة المحلية في قرية القرشية، مع مسؤولي نقطة الحماية المدنية في القرية التابعة لمديرية أمن الغربية، من أجل التدخل وإنقاذ القطة، وتم إصدار توجيهات بإعداد مأمورية خاصة والتحرك من أجل إنقاذ القطة، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ القطة، وتوفير الأطعمة والمشروبات لها، ولاقت تلك اللافتة الطيبة التي قام بها رجال الحماية المدنية لإنقاذ ترحيب الأهالي الذين قدموا الشكر لرجال الحماية المدنية، لاهتمامهم بالأمر وسرعة التدخل وإنقاذ القطة.