قوات لوجانسك: جيش أوكرانيا فقد 31 عنصرا خلال يوم واحد

قالت قيادة القوات الشعبية في لوجانسك، اليوم، إن الجيش الأوكراني فقد خلال اليوم الماضي 31 عنصرا، وفقًا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

31 قتيلا و5 عربات نقل ودبابة

وأضافت القيادة في بيانها: «في القتال مع قواتنا خلال الـ24 ساعة الماضية، تعرض العدو لخسائر في الأرواح والمعدات. وبلغت هذه الخسائر: 31 قتيلا من العسكريين و5 عربات نقل مدرعة، ودبابة واحدة، و4 سيارات عسكرية».

29 قتيلا أمس

وأمس الخميس أعلنت هذه القيادة، أن خسائر الجيش الأوكراني على الجبهة في اليوم السابق بلغت 29 قتيلا و7 عربات نقل مدرعة.