«زيلينسكي»: تدمير «دونيتسك» و«لوجانسك» هدف روسيا الرئيسي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في فيديو إن تدمير مناطق «دونيتسك» و«لوجانسك» هو الهدف الرئيسي لروسيا، مضيفا إن «موسكو» تجند سكان المنطقتين بالقوة إلى جيشهم وإرسالهم للمشاركة في القتال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

«كيربي»: روسيا تملك قدرات قصف جوي وصاروخي بعيد المدى

بدورها، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى أن «كييف» عاصمة أوكرانيا، لم تصبح آمنة بعد، رغم إعادة تموضع قوات موسكو في محيطها، وأوضح المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، إن روسيا تملك قدرات قصف جوي وصاروخي بعيد المدى، مضيفا في مؤتمر صحفي، إن قوات أوكرانيا تصعب عملية الانسحاب من حدود كييف الشمالية على القوات الروسية وتجعلها أكثر فوضوية.

ولم ترصد واشنطن، أي محاولات روسية لوقف نقل شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، وأوضح كيربي، أن الرحلات إلى نقاط التمركز في المنطقة لا تزال مستمرة، وأشار المتحدث باسم «البنتاجون»، إلى استمرار نقل تلك المواد على الأرض في أوكرانيا.

وكانت «موسكو»، اعلنت أمس الخميس،أن الطراد الروسي «موسكفا» غرق في بحر هائج أثناء قطرها إلى ميناء «سيفاستوبول» بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء حريق على متنها.

بدورها، أوضحت واشنطن، أن غرق «موسكفا» التابع لأسطول البحر الأسود الروسي يمثل ضربة كبيرة للقوات البحرية الروسية، وأشار المتحدث باسم الدفاع الأمريكية، جون كيربي لشبكة «سي إن إن»، إلى أن بلاده لا يمكنها تأكيد السبب الدقيق للحريق الذي اندلع على متن الطراد.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أشارت في وقت سابق، إلى سماع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في «كييف»، وفي عدد من المدن الأخرى في أنحاء البلاد بينها «خيرسون» و«خاركيف» و«إيفانو-فرانكيفسك»، فيما أشارت شبكة «سكاي نيوز» نقلا عن مصادر إلى إعلان حالة التأهب الجوي.

«سوليفان»: «واشنطن» تعتبر أنها اتخذت العقوبات الرئيسية ضد روسيا

بدوره، أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان، أن «واشنطن» تعتبر أنها اتخذت العقوبات الرئيسية ضد روسيا، مشيرا إلى موسكو التركيز على تطبيقها، لا سيما محاولات الالتفاف عليها.

وأعلن السودان، إجلاء نحو 1000 مواطن من أوكرانيا، مع بقاء 10 آخرين مع أسرهم داخل البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.