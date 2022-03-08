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روسيا: قوات لوجانسك سيطرت على 11 بلدة ودمرت 158 هدفا للجيش الأوكراني

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رؤى ممدوح
10:10 ص | الثلاثاء 08 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء أنّ قوات لوجانسك تسيطر على 11 بلدة شرق أوكرانيا، لافتة إلى تدمير 158 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

الحروب الروسية الأوكرانية

يذكر أنّ الحرب الروسية الأوكرانية شارفت على بلوغ أسبوعين، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر فبراير الماضي، شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي مش طرف واحد شرقي البلاد.

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بقلم رؤى ممدوح