موسكو: إجلاء أكثر من 18.6 ألف شخص من لوجانسك ودونيتسك

أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزنتسيف أنَّ الجيش الروسي تمكّن من إجلاء أكثر من 18 ألفًا و650 شخصًا بينهم أكثر من 2800 طفل من جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

ميزنتسيف: كتائب القوميين الأوكرانيين لم تلتزم بوقف إطلاق النار

وأكّد ميزنتسيف أنَّ كتائب القوميين الأوكرانيين لم تلتزم بوقف إطلاق النار وزادت من حدة القصف على الممر الإنساني في ماريوبول خلال اليومين الماضيين.

وشدد على أنَّ سلطات كييف لا تسيطر على تصرفات القوميين ولا يمكنها ضمان سلامة المدنيين والأجانب خلال الأعمال الإنسانية، إذ تحتجز أكثر من 60 سفينة أجنبية وطواقمها في مياهها لاستخدامهم كدروع بشرية، وفقًا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

ميزنتسيف: سلطات كييف لا تسيطر على تصرفات القوميين

وأشار إلى أنَّ القوميين المتطرفين يحتجزون جزءًا كبيرًا من السكان، وأكثر من 6 آلاف و500 أجنبي من 16 دولة وتستخدمهم كدروع بشرية.