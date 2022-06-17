رانيا يوسف تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل «عالم تاني»

انتهت الفنانة رانيا يوسف، منذ يومين من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل «عالم تاني» والذي استمر تصويره لمدة 6 أشهر، حيث انطلق تصويره شهر يناير الماضي.

وقالت الفنانة رانيا يوسف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المسلسل استمر تصويره لعدة أشهر لأنه كان يحتوي على كثير من المشاهد الصعبة، مضيفة أنه عمل مهم وبذلت فيه جهدا كبيرا وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

دور رانيا يوسف في مسلسل عالم تاني

وكشفت الفنانة رانيا يوسف، عن دورها خلال أحداث مسلسل «عالم تانى»، حيث تجسد شخصية سيدة تدعى «نغم»، تعمل عازفة بيانو وتدور فكرة العمل حول الروحانيات واكتشافها لحقيقة أشخاص لم تكن تعلمها.

يذكر أن مسلسل عالم تاني، يشارك في بطولتة عدد كبير من الفنانين منهم رانيا يوسف، نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، مصطفى حشيش، مروة عبدالمنعم، إلهام عبدالبديع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إسلام يوسف وإخراج عبد العزيز حشاد.

آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف

وفي سياق متصل تواصل الفنانة رانيا يوسف، خلال هذه الفترة تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد«الملك» والذي تشارك في بطولتة ومعها عدد من الفنانين منهم محمد الشقنقيري، وهو من تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، كانت قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد نشرها مجموعة من الصور مع تمثال اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» وبمجرد نشرها الصور تفاعل الجمهور معها بشكل كبير.