محمد الشقنقيري يواصل تكذيبه لـ رحيل ذكري: لم أتزوج أية امرأة غير زوجتي

واصل الفنان محمد الشقنقيري تكذيبه لمزاعم الموديل الأردنية رحيل ذكري، التي تدعي زواجها منه شرعًا، لأكثر من عامٍ ونصف، بعيدًا عن الأضواء.

أزمتي مع رحيل ذكري في يد القضاء

قال محمد الشقنقيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا لم أتزوج من أية امرأة خلال فترة انفصالي عن زوجتي وحتى رجوعي لها»، متابعًا: «لقد تركت الموضوع كما صرحت سابقًا في يد القضاء العادل، على كل من يشهر بي أو يدعي عليا بغير ذلك».

رحيل ذكري تتهم محمد الشقنقيري بتهديدها

كانت الموديل الأردنية رحيل ذكري، قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما زعمت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بزواجها من الفنان محمد الشقنقيري شرعًا، حتى وقعت بينهما خلافات شديدة في الفترة الأخيرة، ما دفعه لإنكار الزواج، وذلك حسب قولها.

واتهمت رحيل ذكري الفنان محمد الشقنقيري، بتهديده له، حيث قالت: «محمد الشقنقيري بيهددني.. هي بقت خلاص بالنسبة لي حرب.. ومش بخاف ولا يتلوي دراعي.. لو مين في الكون مسك دراعي هسيبهوله.. محمد النهاردة بيهددني وبيهدد أولادي وحياتي كلها.. وطالب مني إن أتنازل وأعمل تكذيب وفي كل المواقع وعلى حساباتي لكن ده مش هيحصل».