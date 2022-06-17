وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون وتبادل الخبرات مع كولومبيا

استقبل خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنا ميلينا مونيوس دي جابيريا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، بحضور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وكولومبيا، مشيراً إلى أهمية تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

تبادل الخبرات بين مصر وكولومبيا

وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والكولومبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووجه الوزير بضرورة إعداد دراسة للتباحث حول كيفية التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز الروابط، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والجامعات الكولومبية.

عمق العلاقات بين مصر وكولومبيا

ومن جانبها، أعربت ميلينا عن سعادتها بهذا اللقاء المُثمر، والذي يعكس عمق العلاقات التي تربط مصر وكولومبيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر، مشيدة بالتطور الهائل والتوسع المُتميز الذى تشهده مُنظومة التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر.

كما أشارت سفيرة كولومبيا إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات المصري ونظيره الكولومبي؛ لتبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس، وتفعيل المنح الدراسية، وكذلك إمكانية معادلة الشهادات بين البلدين، فضلاً عن تشجيع وتسهيل الاتصالات والتعاون في مجال التعليم بين المنظمات والمؤسسات التعليمية المُختصة في كلا البلدين، بما في ذلك المنتديات الإقليمية والعالمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.