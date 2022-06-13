وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والبحثي مع سفيرة كوبا

استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تانيا أجيار فرنانديز سفيرة كوبا بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، بحضور د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

علاقات تاريخية بين مصر وكوبا

في مستهل اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكوبا، والاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع كوبا، مشيدًا بعلاقات الصداقة التي تجمع بين الشعبين، مؤكدًا تطلع مصر لتعميق العلاقات مع الجانب الكوبي في شتى المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانية إعداد اتفاقية بين وزارة التعليم العالي المصرية ونظيرتها فى كوبا تشمل التعاون فى مجالي التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعات، وكذلك الزيارة المرتقبة لعدد من الباحثين والخبراء الكوبيين لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر خلال الفترة القادمة؛ بهدف التعاون في إجراء الأبحاث العلمية المشتركة بين الطرفين.

سفيرة كوبا: حريصون على ترسيخ التعاون مع مصر

ومن جانبها، أكدت سفيرة كوبا حرص بلادها على مواصلة ترسيخ أطر التعاون القائمة بين مصر وكوبا، وتعزيزها لتشمل المزيد من المجالات، وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدة بالتطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأشادت سفيرة كوبا بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر وكوبا، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى التاريخ الثقافي الكبير لكلا الدولتين، لافتة إلى أن القضايا الثقافية والتعليمية من أهم موضوعات التعاون المشترك بين مصر وكوبا خلال الفترة المقبلة.

وأشارت سفيرة كوبا بالقاهرة إلى أن كوبا تنتهج الآن برنامجًا معتمدًا من اليونسكو لمحو الأمية، بعنوان «نعم أنا استطيع».

وفى سياق متصل، أوضح الوزير أن الجامعات المصرية تنتهج برنامجًا مشابهًا؛ بهدف الاشتراك في المشروع القومي لمحو الأمية في مصر، حيث أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بإلزام طلاب الكليات بمحو أمية عددٍ من الأفراد كشرط أساسي للتخرج.