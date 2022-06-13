«التعليم العالي»: 75 رغبة لكل طالب بتنسيق الجامعات 2022

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على التنسيق، أن هناك استعدادات مكثفة تجرى على قدم وساق لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2022، لافتا إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وفرعيه بجامعتي أسيوط وإسكندرية أنهوا كافة الاستعدادات اللوجستية من حيث تجهيز المقرات والموظفين المؤهلين للتعامل مع الطلاب، وكذلك ملفات القبول للطلاب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات من المقرر أن يعتمد قواعد القبول كاملة في اجتماعه المقبل بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ورؤساء الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الدكتور محمد لطيف.

تسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالكليات والمعاهد

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنه لا توجد أي تغييرات حتى الآن بشأن أعداد الرغبات المسموح بها للطلاب لتسجيل رغبات الكليات والمعاهد، وأنها كما هي 75 رغبة لكل طالب بمختلف شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وكذلك الدبلومات الفنية، مؤكدا أن اختبارات القدرات 2022 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز الاختبارات يتم تحديد موعدها لاحقا، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد رسومها، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية هو المنوط بذلك.

عدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات للكيانات الوهمية

وناشد الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات للكيانات التعليمية الوهمية، والتواصل مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من التصاريح والاعتمادات الخاصة بالمنشآت التعليمية تجنبا للوقوع فريسة للمحتالين، مؤكدا أن أسماء المعاهد والأكاديميات والجامعات المعتمدة داخل وخارج مصر بياناتها متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عبر شبكة الإنترنت.