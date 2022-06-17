مدارس مبارك كول بعد الإعدادية.. اعرف مميزاتها وأماكنها بالمحافظات

يفضل الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية الالتحاق بمدارس التعليم المزدوج، كحل بديل عن الثانوية العامة؛ نظرًا لمميزاتها العديدة والمختلفة، ليتخرج الطالب من المدرسة ويحصل على وظيفة في التخصصات المختلفة بالشركات، مع إمكانية التحاقه بإحدى الكليات في حال حصولة على مجموع عال، لذا فإن كثيرين يبحثون عن أماكن وعناوين مدارس مبارك كول بعد الإعدادية بالمحافظات، لرغبتهم في الالتحاق بها بدلا من الثانوية العامة.

مدارس مبارك كول بعد الإعدادية بالقاهرة والجيزة

وتنتشر أماكن وعناوين مدارس مبارك كول بعد الإعدادية بالمحافظات، منها القاهرة والجيزة، تضم المحافظتان قرابة 13مدرسة، وهي:

- مدرسة أبو عطوة الثانوية الصناعية بالقاهرة.

- مدرسة زين العابدين الثانوية الصناعية المشتركة بالبغالة في السيدة زينب.

- مدرسة العبور الثانوية الصناعية بمدينة العبور بجوار مسجد الرحمة في القاهرة.

- مدرسة النيل الثانوية التجارية مبارك كول، بحي مصر القديمة بالقاهرة.

- مدرسة السلام الثانوية بمدينة السلام بالقاهرة.

- المدرسة الثانوية الفندقية والخدمات السياحية، مبارك كول، 96 شارع العباسية، الوايلى بالقاهرة.

- مبارك كول الثانوية الصناعية، الحي السادس بأكتوبر.

- مدرسة الطباعة، 3 شارع العامل الأول مدينة العمال بالجيزة.

- مدرسة الجيزة الفنية، عمر مكرم، ساقية مكي.

- مبارك كول الثانوية الميكانيكية، الحي الـ11 في أكتوبر بالجيزة.

- مدرسة الجيزة الكهربائية، العمرانية الغربية، الجيزة.

- مبارك كول أبو رواش الصناعية، أبو رواش إمبابة بالجيزة.

مدارس مبارك كول بالإسكندرية

وتضم الإسكندرية مدرستين لمبارك كول، وهما الثانوية الصناعية المشتركة ميكانيكا صيانة، ميكانيكا تركيبات، برج العرب بالإسكندرية، ومدرسة طلعت حرب الثانوية الصناعية المشتركة للنظام المزدوج مبارك كول، بعزبة الوسطان، قسم الرمل في قسم الرمل.

مدارس مبارك كول بالوجه البحري

- مبارك كول الثانوية الصناعية النسيجية، مدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

- سيكوم للتعليم الفني المزدوج، بلبيس بالشرقية.

- فصول من مدرسة سلطان العويس الفنية المتقدمة العاشر من رمضان بالشرقية.

- مدرسة أمام بشارة للملابس الجاهزة، العاشر من رمضان بالشرقية.

- مبارك كول الثانوية الصناعية المشتركة بالصالحية الجديدة.

- الثانوية الصناعية المشتركة بالسادات.

- الفنية المشتركة بمدينة السادات.

- مدرسة السلام بنات شبرا الخيمة مبارك كول بمحافظة القليوبية.

- مدرسة البيضا للتعليم الفني للعمل بنظام التعليم المزدوج مبارك كول بمحافظة البحيرة.

- مدرسات بالدقهلية، وهما المنصورة المعمارية بنين، شارع الثانوية بالمنصورة، ومبارك كول بأجا مصنع فوط تكس.

- مدرسة مبارك كول الثانوية الصناعية بدمياط الجديدة.

- مبارك كول بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.

مدارس مبارك كول بالصعيد

- مبارك كول الصناعية المشتركة بالفيوم.

- فصول مدرسة الزخرفة بأسيوط.

- فصول مدرسة أسيوط الميكانيكية، ومدرسة أسيوط الزراعية، فصول من مدرسة بدر الصناعية بنين، فصول من مدرسة أبنوب الصناعية.

- فصول من مدرسة مير الزراعية، وفصول من مدرسة أبنوب الزراعية، فصول من أبو تيج الثانوية الصناعية بنين، فصول من مدرسة ديروط الزراعية.

- مدرسة مبارك كول في المنيا.

- مبارك كول الفنية المشتركة بالمنيا.

- فصول من المدرسة الثانوية الصناعية بملوي بنين.

- فصول من الثانوية التجارية بنات في ملوي.