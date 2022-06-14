مدارس بديلة للثانوية العامة للبنات 2022.. مكافآت شهرية وفرص للتعيين

مدارس بديلة للثانوية العامة للبنات 2022، في مختلف المحافظات، تقبل الحاصلات على الشهادة الإعدادية سواء من التعليم الخاص أو الحكومي أو التجريبي وأيضاً الدولي، فما هي هذه المدارس وما هي شروط قبولها وهل هي بمصروفات أم مجانية؟.

«الوطن» تجيب على هذه الأسئلة من خلال التقرير التالي في إطار خدماتها اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

مدارس بديلة للثانوية العامة للبنات 2022

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع، ضمن قائمة المدارسة البديلة للثانوية العامة للبنات 2022، تتبع نظام التعليم المزدوج أي التعليم الذي يهتم بتدريب الطالب في مصنع معين لإتقان المهنة، وتقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، فيقول الدكتور خالد عباس، مدير التعليم المزدوج بالقاهرة، إن المدرسة تضم تخصصين الأول إلكترونيات والثاني كهرباء ويتم منح الطلاب مكافأت شهرية تصل إلى 1000 جنيه.

مدرسة تكنولوجيا الطاقة الحيوية

تقبل مدرسة تكنولوجيا الطاقة الحيوية، الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويقول المهندس هاني سلامة، مدير المدرسة، إن الدراسة تركز على الجوانب العملية أكثر من النظرية، موضحاً أنه يتم منح الطلاب والطالبات مكافأت شهرية تصل إلى 500 جنيه، ومصروفات المدرسة مجانية.

مدرسة إيجيب جولد للذهب

تقبل مدرسة إيجيب جولد للذهب في العبور، الطلاب والطالبات بعد الشهادة الإعدادية، ومدة الدراسة بها 3 سنوات في تخصص المجوهرات، وتهتم بتدريب الطالب في الورش، فضلاً عن منحه مكافأة شهرية تصل إلى 450 جنيهاً.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة، ومدة الدراسة بها أيضاً 3 سنوات، تهتم بتدريب الطلاب في معامل متخصصة وعلى يد نخبة من المهندسين المتخصصين.

مدارس التمريض في القاهرة والجيزة

تقبل مدارس التمريض، الطالبات، على أن يكنّ من أبناء نفس المحافظة التي حصلن منها على الشهادة، والقبول لكل مركز إداري على حده وبالنسبة للمحافظات النائية لا تقبل طالبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة وألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن خمسة عشر عاماً ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان النزول بالسن ستة أشهر حال احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة مع مراعاة المجموع الأعلى للدرجات، ويتم تعيين الخريجات في وظائف حكومية.