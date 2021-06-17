كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من المدارس وتعتبر مدارس بديلة للثانوية العامة للبنات 2021؛ للالتحاق بها بعد الشهادة الإعدادية في حالة رغبتهم بذلك.

وأكدت التعليم، أن أبرز هذه المدارس تتمثل في مدارس التمريض العام ومدارس الثانوي الفني الصناعي والتي تصل مدة الدراسة فيها لـ3 سنوات و5 سنوات، ويمكن للطالب بعدها الالتحاق بكلية الهندسة، مشيرة إلى أنه يمكن للطالبات التنسيق لهذه المدارس من خلال الدرجات التي حصلوا عليها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، وأن الدرجة العظمى لمجموع الشهادة الإعدادية 2021 هي 280 درجة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مدارس بديلة للثانوية العامة للبنات 2021 في السطور التالية:

1- مدارس التمريض العام والتي يمكن الالتحاق بها في حالة استيفاء جميع الشروط بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.

2- مدارس الثانوي الفني الصناعي وتصل مدة الدراسة فيها لـ3 سنوات و5 سنوات، ويمكن للطالبات بعدها الالتحاق بكلية الهندسة.

3- مدارس الثانوي الفني التجاري وتصل مدة الدراسة بها 3 سنوات و5 سنوات، ويمكن للطالبات بعدها الالتحاق بكلية التجارة.

4- مدارس الثانوي الفني الزراعي وتصل مدة الدراسة فيها لـ3 سنوات، ويمكن للطالبات بعد التخرج الالتحاق بأعمال في المشروعات الصغيرة مثل تربية الدواجن والصناعات القائمة على منتجات الألبان.

5- مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل؛ إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، العربي للتكنولوجيا التطبيقية، والصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس بديلة للثانوية العامة للبنات 2021 يتم التسيق لها بدرجات الفصل الدراسي الثاني

يشار إلى أن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت في عدد من المحافظات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، وأعلنت الإدارات التعليمية التي حصلت على المراكز الأولى، فضلًا عن أسماء الطلاب الأوائل، بجابب إعلان نسب النجاح في كل إدارة تعليمية.