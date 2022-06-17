انخفاض الطلب يجبر أسعار الحديد على التراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

انخفضت العقود الآجلة لحديد التسليح إلى نحو 4550 يوان صيني للطن، متراجعة من أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 4,740 يوان صيني، وانخفضت بنسبة 15% تقريبًا من ذروة أوائل مايو وسط استمرار ضعف الطلب جنبًا إلى جنب مع ارتفاع المخزونات.

وساهمت المخاوف المستمرة من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن تشديد شديد من البنوك المركزية الكبرى واستمرار تفشي فيروس كورونا في الصين في ضعف الطلب على الحديد.

خفض الإنتاج بسبب المخزون الضخم

وبالإضافة إلى توقعات التراجع، أعادت المصانع بناء المخزونات بعد الحرب في أوروبا الشرقية، وسط مخاوف بشأن تعطل الإمدادات من روسيا وأوكرانيا.

وعلى الجانب الآخر، من المرتقب أن تجبر المخزونات الضخمة لاعبي الصلب الكبار على كبح الإنتاج، والذي بدوره يجب أن يدعم الأسعار على المدى المتوسط.

وتتوقع مؤسسة تريدينج إيكونوميكس أن يتم تداول حديد التسليح عند 4500 يوان للطن بحلول نهاية الربع الجاري، كما من المتوقع أن يتم التداول عند 4215 في غضون 12 شهرًا.

الصين أكبر منتج للصلب الخام في العالم

تعد الصين أكبر منتج للصلب الخام في العالم، يليها الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية.

وفي منتصف الشهر الجاري، تراجعت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من الحديد التي يتم تسليمها إلى ميناء تيانجين، إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين عند حوالي 135 دولارًا للطن، بعدما أثار تجدد تفشي فيروس كورونا في الصين مخاوف من الإغلاق، ما أدى إلى تراجع الطلب على أكبر منتج للصلب في العالم.

وتشهد أسعار كافة مدخلات صناعة الصلب انخفاضا واضحا خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت أسعار الخردة بنحو 77 دولارا، كما تراوحت أسعار مربعات الصلب، البيليت، ما بين 585 و620 دولارا للطن، مقابل ما بين 610 و660 دولارا للطن لنفس الفترة من الشهر الماضي.