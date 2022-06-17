فتح منافذ لخدمة العملاء بشركة مياه الإسكندرية.. الأماكن والمواعيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن فتح شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عددا من منافذ خدمة العملاء في الأماكن الواقعة بنطاق عملها أمام المواطنين، اليوم الجمعة.

أماكن ومواعيد عمل منافذ خدمة العملاء

وحددت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أماكن ومواعيد فتح المنافذ أمام المواطنين اليوم من خلال المنافذ التالية:

- منفذ الإبراهيمية 2

من الساعة 11 صباحا حتي الخامسة مساء.

- منفذ نادي الجياد:

من الساعة 9 صباحا حتي السابعة مساء.

- منفذ الشبان المسيحيين:

من الساعة 11 صباحا حتي الرابعة عصرا.

الخدمات التي تقدمها منافذ خدمة العملاء للمواطنين

وقالت الشركة إن منافذ خدمة العملاء المقرر فتحها اليوم أمام المواطنين تقدم الخدمات الآتية:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

إعادة ضخ المياه

كما أعلنت الشركة إعادة ضخ المياه بمناطق «وادي القمر ، مثلث الشركات، الدخيلة»، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الجزئي للخط الناقل للمياه قطر 700 مم المغذي لمنطقة غرب الإسكندرية لافتة إلى أنها وفرت سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة خلال فترة القيام بالأعمال.

إزالة التعديات على شبكة مياه الشرب

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش نفذت عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب وتم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات دون تعاقد بمناطق «التمانيات والرابعة الناصرية وأبيس بنطاق فرع النزهة»، بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية لتحصيل مستحقات الشركة.