القوى العاملة: تعيين 547 عاملا منهم 14 «قادرون باختلاف» في سوهاج

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين 547 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 «قادرون باختلاف»، بمديرية القوي العاملة في سوهاج، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 2025 راغب عمل منهم 19 قادرون باختلاف، فضلا عن توفير 46 فرصة عمل.

وأضاف سعفان أن المديرية نفذت دورتين تدريبيتين على مهنة صيانة الحاسب الآلي، بمركز تدريب سوهاج وطهطا لـ 29 متدرباً ومتدربة.

صرف 252 ألفاً و73 جنيها للرعاية الاجتماعية والصحية

وأكد الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير، ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم رعاية كاملة، حيث تم صرف 252 ألفاً و73 جنيها للرعاية الاجتماعية والصحية لـ 756 عاملا منهم، 57 عاملا منحة مولود، و7 منح زواج، ومنحة وفاة لعامل، و13 منحة وفاة أحد الأقارب، وإجراء عملية جراحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه، وصرف منح علاج وكشف بإجمالي 87 ألفأً و 73 جنيها لـ 681 عاملا من المسجلين، فضلاً عن تسجيل 90 عاملاً جديداً يعملون في مشروعات بمراكز المحافظة.

التفتيش على 522 منشأة يعمل بها 1247 عاملا

وأوضح الوزير أنه في إطار التوجيهات المستمرة لمديريات القوى العاملة بأهمية توفير مناخ عمل مناسب، وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية بما يسهم في زيادة الإنتاج، قامت المديرية بالتفتيش على 522 منشأة يعمل بها 1247 عاملا، وأسفر التفتيش عن تحرير 8 محاضر، وإعادة التفتيش على 72 منشأة، وعقد 7 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و5 ندوات سموم بيضاء، و5 ندوات زيادة الإنتاج، حضرها 213 عاملا وعاملة، و5 ندوات مفاوضة جماعية، و25 ندوة توعية في مجال المرأة والطفل والسكان حضرها 585 عاملا وعاملة .

وأضاف أن المديرية استخرجت 1480 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، وتلقت 14 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها، وإحالة 9 منها للقضاء، وشكوى لجهات أخرى، وتبقت شكوتين قيد البحث والدراسة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 112 منشأة، وإعادة التفتيش على 247 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 42 محضراً، وغلق منشأة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 238 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 9 شكاوى ومنح 12 ترخيصا، وعقد ندوتي توعية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 2551 منشأة يعمل بها 39 ألفاً و 556 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.