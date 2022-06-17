«تعمل بنظام المنجنيق».. معلومات عن ثالث حاملة طائرات صينية ترعب العالم

وضعت الصين، اليوم، حاملة طائرات ثالثة في الخدمة، وسط حالة تبدو كما لو كانت سباق التسلح بين القوى الكبرى، خصوصا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كواحدة الكبرى التي تتزامن مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتقول قناة سكاي نيوز إن حاملة الطائرات الثالثة تشكل تطورا كبيرا نحو تحديث الجيش الصيني وتحويل الصين إلى قوة بحرية عالمية وعملاقة.

تفاقم الخلافات بين الصين وأمريكا بسبب أزمة تايوان

تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في ظل الخلافات بين بكين وواشنطن وتفاقم التوترات بشأن الوضع في جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في وقت تحذر الإدارة الأمريكية الصينيين من الإقدام على عمل عسكري لتغيير الوضع في الجزيرة.

ورغم القوة التي تمنحها حاملة الطائرات الثالثة للصين، إلا أن المسافة لا تزال كبيرة بينها وبين الولايات المتحدة من حيث عدد حاملات الطائرات التي لدى كل دولة منها، فأمريكا لديها 11 حاملة طائرات، والصين أصبح لديها ثلاثة، تليهما بريطانيا بحاملتي طائرات، وهناك دول أخرى تمتلك حاملة طائرات واحدة فقط مثل فرنسا والهند.

وفي هذا السياق ترصد «الوطن» في النقاط التالي أهم المعلومات عن حاملة الطائرات الصينية الثالثة:

أطلق عليها اسم فوجيان، تيمنا بمقاطعة تحم نفس الاسم.

يبلغ طول حامة الطائرات الجديدة نحو 320 مترا.

يبلغ عرض حاملة الطائرات الجديدة نحو 73 مترا.

وتقول وكالة رويترز إنها تمتلك سطح طيران كامل الطول.

الحاملة فوجيان تم بناؤها في الصين بشكل كامل

انضمت إلى الحاملتين لياونينج وشاندونج التي دخلت الخدمة في عام 2019.

وهي ثاني حاملة طائرات تبنى بشكل كامل في الصين.

تقول وكالة فرانس برس إنها أكثر تطورات من الحاملتين السابقتين.

سيتم تسليمها للبحرية الصينية لكن بعد إجراء مجموعة من التجارب بها في البحر.

حاملة الطائرات الصينية تعمل بنظام المنجنيق العملاق

كما أنها تمتلك نظام إطلاق منجنيق.

نظام المنجنيق للطائرات يحمل أكبر كمية كبيرة من الأسلحة والوقود.

وسعمل نظام المنجنيق في حاملة الطائرات الصينية الجديدة بالطاقة الكهرومغنطيسية.