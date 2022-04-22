أمريكا: نرى مؤشرات «مقلقة» على دعم الجيش الصيني للقوات الروسية

بعد تكهنات مختلفة حول مدى صحة تقديم الصين دعما عسكريا لروسيا، قال نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، داليب سينج، إن الولايات المتحدة ترى مؤشرات على دعم الجيش الصيني للقوات الروسية، وأن الصين تشاطر روسيا سعيها لتقويض مواقع الولايات المتحدة والغرب، حسب قوله.

سينغ: الجيش الصيني يُقدم الدعم لنظيره الروسي عبر مختلف القنوات

وأضاف، سينج خلال ندوة افتراضية، الخميس: إن الشركات والمصارف الصينية تُبدي حذرها بشكل عام، ولا تقدم على انتهاك مباشر للعقوبات أو استغلال الثغرات في الرقابة على الصادرات. ولكن هناك مؤشرات مثيرة للقلق على أن الجيش الصيني يقدم الدعم لـ القوات الروسية عبر مختلف القنوات المباشرة وغير المباشرة، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وفي حين لم يقدم نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مزيدا من الإيضاحات حول أشكال الدعم الصيني المزعومة للجيش الروسي، اعتبر أن الصين تشاطر روسيا اهتمامها بتقويض مواقع الولايات المتحدة والغرب، وتسعى لإنهاء هيمنتها على النظام العالمي.

نائب مستشار الرئيس الأمريكي: بكين تُبدي اهتماما بإطالة الصراع بين روسيا والغرب

وتابع: «يمكن القول أيضا إن بكين تبدي اهتماما بإطالة أمد الصراع الحالي بين روسيا والغرب لأن ذلك قد يستنفد قوى الجانبين ويتيح للصينيين وسيلة للضغط، وخاصة على روسيا وتحويلها إلى شريك أصغر في المحصلة النهائية».

وإلى جانب ما ذكره سابقا، أشار نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي إلى أن الصين تُبدي اهتماما كذلك بأن تنظر إليها الأطراف الأخرى في الساحة الدولية على أنها «عضو مسؤول» في المجتمع الدولي.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين بدعم روسيا تزامنا مع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقالت مصادر أمريكية إن روسيا طلبت من الصين وجبات مجففة لجنودها في ساحة القتال في أوكرانيا، وهو ما نفته الصين.