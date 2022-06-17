تعيين 2525 شابا وتحويل 2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة بدأت بتفقد وزير القوى العاملة عملية الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة النقابات العمالية العامة، وافتتاح البرنامج التدريبي للملحقين العماليين لتأهيلهم لحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج لاسترداد مستحقاتهم، واختتم مؤتمر العمل الدولي أعماله باعتماد معيارا جديدا للتلمذة الصناعية وتعديل اتفاقية العمل البحري.

وقامت مديرية القوي العاملة بالغربية بتسليم ماكينات خياطة لخريجي التدريب على مهنة التفصيل والحياكة، وتم تعيين 2525 شاباً منهم 22 قادرون باختلاف في 5 محافظات ، وتوفير فرص عمل لبعض التخصصات الطبية برواتب تصل إلي 50 ألفا جنيه بالسعودية، وتحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن، واسترداد 18 مليون ليرة لبنانية لـ12 عاملا مصريا في بيروت .

وافتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، البرنامج التدريبي للملحقين العماليين تحت عنوان «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال افريقيا THAMM»، الذي يرمي إلي تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين من خلال دعم تطوير وتنفيذ أطر سياسات متماسكة وشاملة، ويستمر لمدة 5 أيام.

حضر الافتتاح أوغوشى دانيالز نائب مدير عام العمليات بالمنظمة الدولية للهجرة، وإريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولوران دي بوك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة وبمشاركة 44 ملحقاً عمالياً.

تسليم كشوف الانتخابات النقابية العمالية

وتابع وزير القوى العاملة، عملية تسليم كشوف الانتخابات النقابية العمالية وأوراق الاقتراع لمندوبي 15 نقابات عامة ومشرفي اللجان الانتخابية بها، وذلك بديوان عام الوزارة، تمهيداً لبدء العملية الانتخابية في مقار النقابات العامة .

وأكد الوزير حرص الوزارة على أن يكون مشرفي اللجان الانتخابية من غير الموظفين من القوى العاملة، مشيراً إلى إجراءات فتح اللجان الانتخابية وعملية التصويت وعمليات الفرز وحساب النتائج وإعداد الكشوف المعتمدة الموقع عليها من أعضاء اللجنة الانتخابية .

كما تفقد وزير القوى العاملة، تلقى طلبات الترشح لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة، ووجه كلامه للمترشحين قائلا: «ضرورة التحلي بالهدوء خلال تقديم والأوراق لاتمامها بسهولة ويسر، مشددا علي تذليل أية مشكلة للوصول إلي تنظيم نقابي تمثل فيه جميع العمال بشفافية ونزاهة».

كما تفقد سعفان، الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة، وذلك بالمقرات التي خصصتها النقابات و أجهزتها داخل المباني الخاصة بها.

التوعية بمبادئ التوظيف الأخلاقي والنزيه

ونظمت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ورشة العمل الموجهة للإعلاميين من أجل التوعية بمبادئ التوظيف الأخلاقي والنزيه IRIS ، وذلك في اطار المشروع الإقليمي "نحو مقاربة شاملة لهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا THAMM، والذي يهدف إلى حوكمة هجرة اليد العاملة وتوفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد.

وعلى جانب آخر اختتم مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة السبت الماضي بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث .

واختتمت لجان وجلسات المؤتمر أعمالها بعد مناقشة بنود أعماله المتمثلة في التلمذة الصناعية كمناقشة أولي، ومناقشة متكررة بشأن الهدف الإستراتيجي للتشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مناقشة عامة ، وإدراج ظروف العمل الآمنة والصحية في إطار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية من خلال تعديل الفقرة الثانية من إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998 ، فضلا عن المصادقة علي تعديلات قانون اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 .

مديريات القوى العاملة بالمحافظات

وعلى مستوى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، نظمت مديرية القوي العاملة بسوهاج بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دورة تدريبية لـ 40 من شباب المستثمرين وخريجي الدورات التدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظة، ممن تلقوا دورات تدريبية وأقاموا مشروعات صغيرة بعد انتهاء التدريب في أنشطة متعددة شملت الأجهزة الكهربائية، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلي، والمنسوجات، والحرف اليدوية، والخياطة، والمصنوعات الجلدية.

ووقعت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، وهيئة تعليم الكبار بروتوكول تعاون، يرمي إلي نشر الوعي والتعليم ومحو أمية جميع فئات العمال في المنشآت بمحافظة الإسكندرية من خلال مبادرة «مصر بلا أمية».

وبدأت مديرية القوى العاملة المقابلات الشخصية للتعيين على 40 وظيفة بإحدى الشركات الكبرى في مجال الخدمات البترولية، حيث تقدم لها حتى الآن 200 شاب وسجلوا بياناتهم على موقع المديرية والشركة وتم إجراء الاختبارات الأولية لهم من خلال المقابلة الشخصية مع مسؤولي الشركة بحضور مندوبي القوى العاملة للتأكد من مدى تطبيق قانون العمل على العقود التي سوف يتم إبرامها بين الشركة والعمال .

ووجه وزير القوي العاملة مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالاهتمام بعملية التدريب المهنى للشباب من الجنسين ومخرجاتها، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية، حفل توزيع الجوائز لخريجي التدريب المهني التحويلي بالمديرية على مهنة التفصيل والحياكة، وعقد ورشتي عمل عن المساواة بين الجنسين، وريادة الأعمال، وكيفية بدء مشروع صغير بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة .

وأعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بالتنسيق مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالخارجة، أن آخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل على 40 فرصة عمل على وظيفة أخصائي خدمات مالية برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوب الإثنين المقبل.

تعيين 2525 شاباً منهم 22 قادرون باختلاف في 5 محافظات

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 2525 شاباً منهم 22 قادرون باختلاف في 5 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، وقنا والفيوم والدقهلية ، وبورسعيد، بلغت 420 ألفاً و 743 جنيهاً، والتفتيش على 1514 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 3776 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3776 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 83 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 49عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 130 ألفاً و 992 دولاراً، بما يعادل 2 مليون و450 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت في استرداد 18 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ12 عاملا مصريا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أشار إلي ما تم تحقيقه من إنجازات خلال مايو 2022، حيث تم اعتماد 13 عقد عمل، وتسوية شكوتين وديا، وحفظ أخري، وأثنين مازالا تحت البحث والدراسة حيث تلقى المكتب 5 شكاوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وأخيراً ، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في توفير عدد من فرص العمل بالتعاون مع شركة طبيبك الطبية المحدودة وشركة الابتسامة الجميلة ، حيث تم الإتفاق على توفير جميع الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستوصف من المصريين عن طريق وزارة القوى العاملة، برواتب تتراوح بين 50 ألف و16 ألف ريال سعودي ومزايا أخرى.