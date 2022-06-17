ضبط 300 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة مكبرة ببورسعيد

تمكنت الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات في بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق ببورسعيد

كانت إدارة التموين ببورسعيد قد نظمت حملة مكبّرة لمراقبة السلع الغذائية وغيرها بالأسواق التجارية، بتوجيه من ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، وتحت إشراف محمد عوض، وكيل المديرية، وبرئاسة محمد إبراهيم، مدير إدارة التجارة، حيث قام بتشكيل حملة بقيادة صابر الليلي، وداليا العطوي وأشرف المليجي كبيري مفتشي الرقابة التجارية.

300 علبة سجائر غير مدون عليها التحذيرات الصحية

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر بـ300 علبة سجائر مختلفة الأنواع، لعدم وجود مستندات أو تدوين التحذيرات الصحية على العلبة، وكذلك عدم تدوين بيانات باللغة العربية، وجميعها مخالفة لأحكام وزير الصحة رقم 291 لسنة 2010 و154 لسنة 2007 وكذا للقانون 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأوضح ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أن السجائر تسبب أمراضًا كثيرة، من بينها 4 آلاف نوع مختلف من السرطان، خاصة نوع السجائر الأرخص ثمنًا وغير المطابقة للمواصفات والمصنوعة من مواد رديئة، والتي تُعد أكثر ضررًا من نظيرتها مرتفعة الثمن.

وأكد وكيل التموين ببورسعيد على استمرار جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وفي حالة وجود أي شكوى على المواطنين التواصل من خلال غرفة عمليات مديرية التموين ببورسعيد.