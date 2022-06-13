«تموين بورسعيد» يضبط قطع غيار سيارات غير مدون عليها جهة المنشأ

تمكن رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط قطع غيار سيارات غير مدون عليها جهة المنشأ وتسبب أضرارا لمستخدميها.

وكانت حملة مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين ببورسعيد على محلات قطع غيار السيارات ببورسعيد، تحت إشراف ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ومحمد عوض وكيل المديرية، وضبطت العديد من المخالفات، وذلك فى إطار تنفيذ سياسة الدولة لوصول السلع للمواطنين بصورة آمنة.

ضبط فلاتر بنزين وزيت وسيور غير مدون عليها جهة المنشأ

وأسفرت الحملة التابعة لادارة تموين غرب برئاسة طلعت البساطى مدير إدارتى وسط وغرب وسمير عبد الرحمن وهانى شاكر كبار مفتشى الرقابة ومعاونه عصام العاصى، عن ضبط أحد المحال التجارية بمنطقة الحرفيين وبحوزته كميات كبيرة ومتنوعة من فلاتر البنزين وفلاتر الزيت والسيور بمركات مختلفة غير مدون عليها جهة المنشأ وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 82 لسنة 2002 ما يشكل خطراً على مستخدميها.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التموين: استمرار حملات ضبط الأسواق التجارية

وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد على استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق التجارية وطالب المواطنين بالابلاغ عن أى مخالفات تموينية أو بيع بازيد من السعر من خلال غرفة عمليات المديرية.

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد تحت قد ضبطت سابقا قطع غيار سيارات في أحدي المحال التجارية قطع غيار غير مدون عليها بيانات خاصة بالمنشأ وجودة المنتج.