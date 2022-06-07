«فيليب موريس» تطلق حملة لمكافحة التدخين غير القانوني تشمل 34 ألف «كشك»

أطلقت شركة «فيليب موريس - مصر»، بالتعاون مع شركة «ترانس بيزنس»، للتجارة والتوزيع النسخة السادسة من مبادرتها لمكافحة التدخين لدى الشباب الأقل من 18 عامًا.

يأتي انطلاق النسخة الجديدة من المبادرة بعد توقفها العام الماضي نتيجة تداعيات انتشار فيروس كوفيد-19، وما تطلبته من تطبيق لبعض الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، وقرارات الحظر المؤقت.

أهداف للحفاظ على الصحة العامة

وفقا لبيان صادر اليوم عن الشركة، تأتي مبادرة مكافحة التدخين في إطار دورها المجتمعي، للتوعوية المرتبطة بالاستدامة لتحقيق العوائد المرجوة.

يشار إلى أن الشركة المنتجة لسجائر «ميريت ومارلبورو وإل إم»، وضعت أهدافًا محددة للمبادرة، تمثلت في منع بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ، لمن هم دون السن القانونية، وهي نفس الأهداف التي تدعم جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة في مصر، والتي تقوم على الحد من ظاهرة التدخين بين الفئات العمرية دون سن الثامنة عشرة.

الوصول لموزعي وتجار السجائر

وتستهدف المبادرة الوصول لحوالي 34 ألف «كشك ومركز توزيع»، لنشر الوعي القانوني، بين التجار وموزعي السجائر ومختلف منتجات التبغ، بالعقوبات القانونية المقررة لمن يخالف أحكام القانون التي تحظر البيع لمن هم دون السن القانونية وحثهم على ضرورة الالتزام بتطبيق مواد القانون التي تحظر البيع لمن هم دون السن القانونية.

ملصقات التوعية بعدم بيع السجائر

كما ستتضمن الحملة توزيع مجموعة من ملصقات التوعية التي تحمل رسائل واضحة بعدم بيع منتجات التدخين لمن هم أقل من 18 عامًا.

يذكر أن «فيليب موريس»، أطلقت 5 نسخ سابقة من حملة مكافحة التدخين لمن هم أقل من 18 عامًا، استهدفت تنظيم زيارات ميدانية شملت المئات من مراكز الشباب، والآلاف من منافذ بيع السجائر في 25 محافظة على مستوى الجمهورية ومحطات المترو والسكك الحديدية.