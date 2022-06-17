مصري على طريق النجومية في هوليوود.. كيرلس صابر يشارك «هركليز» فيلمه الجديد

لم يكن يعلم الشاب المصري كيرلس صابر الطالب بقسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2009 أنه على موعد مع النجومية بهوليوود بسبب هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الرغم من اهتمامه وشغفه بالتمثيل منذ الصغر، فإن العديد من الصعوبات واجهته بينها الدراسة وضيق الوقت في مصر وأيضًا في الولايات المتحدة، ولكنه قرر في النهاية العودة في السنوات الأخيرة إلى حلمه من جديد رغم دراسته في مجال الطب وتحديدًا «التخدير».

سعى «صابر» إلى مواصلة حلمه وشارك في العديد من الأعمال في هوليوود التي وصل عددها حتى الآن إلى 26 عملًا، آخرها فيلم «ديفلز نايت» الذي يتم تجهيزه الآن بمشاركة النجم العالمي كيفن سوربو الذي عُرف في مصر بشخصية أبرز أعماله «هركليز» في مسلسل «هرقل والرحلات الأسطورية».

المصري كيرلس صابر شارك في 26 عملًا بهوليوود

وظهر «هركليز» في مقطع فيديو مع «صابر» متحدثًا إلى الشعب المصري بأنه زار قبل تصوير مسلسله القاهرة والجيزة وعددًا من المعالم الأثرية بالإضافة إلى رحلة نيلية، وقال المصري كيرلس: «عندما كنت صغيرًا في مصر كنت أحب مشاهدة مسلسل هركليز مثل كل الشعب المصري، لم أكن أتخيل أنه في يوم من الأيام وبعد 23 عامًا أنهم سيحضرون ممثلاً مصريًا للقيام بدور الملك المصري في أحد أفلامه ويكون هذا الممثل أنا».

يسرد كيرلس صابر، في حديثه لـ«الوطن»، أن الفيلم يتم تصويره في ولاية تكساس الأمريكية، ويشارك كيفن سوربو في البطولة الفنانة إنجي إيفرهارت، والفنان إريك روبرتس، وتدور أحداث الفيلم في فترة زمنية تشبه تلك نفس الفترة لمسلسل «هركليز في العصور الوسطي»، ويستعرض صراعًا بين الملوك واللصوص والشياطين وعدد من المخوقات الغريبة، والفيلم مُصنف «أكشن رعب».

يُجسد «صابر» بالفيلم دور ملك مصري سافر في بعثة إلى المملكة التي تدور أحداث الفيلم بها لمناقشة عدد من الأمور مع الملك، وعندما علم كيفن سوربو بأنه مصري حرص على إيصال رسالة للمصريين بأنه زار القاهرة والجيزة من خلال مقطع فيديو.

حياته الفنية بين مصر وهوليوود

كما تحدث عن حياته الفنية في البلاد: «تركت مصر وأنا في الفرقة الثانية من كلية الآداب بجامعة القاهرة، إذ درست اللغات الشرقية، ولكن لم أعط نفسي فرصة في تجربة التمثيل في مصر»، أما عن رحلته في الولايات المتحدة الأمريكية فقال إنه استطاع التمثيل رويدًا رويدًا في الأفلام، إذ بدأ بأدوار «كومبارس» وواصل حتى أصبحت له أدوار أساسية في الأفلام الهوليودية.

الفيلم الأول له كان في عام 2013 وشارك فيه بجملتين في مشهدين وواصل فترة قصيرة في التمثيل ولكن الدراسة أبعدته قليلًا عنها، ليعود مرة أخرى في عام 2019 لطريق التمثيل من جديد في فيلمين أحدهما كان من إنتاج توسكا ماسك شقيقة إيلون ماسك، إذ لعب دور رئيس عصابة وبعدها رشحه ممثل اسمه «هونز» لـ«هوليوود» ومن هنا بدأ المشاركة في العديد من الأفلام الشهيرة.

نجوم أشادوا بأدوار كيرلس صابر

عدد من النجوم أشادوا بأداء الممثل المصري الشاب، ومن بينهم الفنان ريتشارد جريكو الذي شاركه التمثيل في أحد الأفلام، وأيضًا تارا ريد التي شاركت في سلسلة أفلام «أمريكان باي» والتي رأت أنه: «ممثل شاطر وموهوب وسيصل يومًا ما للقمة»، على حد قوله.

الدراسة في مجال الطب

يدرس «صابر» في مجال الطب بالولايات المتحدة الأمريكية، ويحاضر حاليًا فيما يُسمى بـ«المعامل»، إذ إنه يشرح أنواع تحاليل الدم واستخدام الأجهزة المختلفة، مشيرًا إلى أنه حصل على رخصة في مجال الطب، ويأمل الحصول على درجة الماجستير في التخدير ورخصتين إضافيتين، ولكن مع التمثيل يجد أنه من الصعب الحصول عليها لكثرة الانشغال بالتصوير والسفر.

أما أسرته فترى أن عليه التركيز في دراسة الطب على الرغم من أنهم سعداء بأي عمل جديد يقدمه، إلا أن هناك قلقًا كبيرًا عليه بسبب الأماكن البعيدة التي يسافر إليها ومنها غابات وجزر، بالإضافة إلى تجهيزات كبيرة.

جدير بالذكر أن كيرلس يهوى الغناء في مجال «الراب»، إذ قدم خلال السنوات الأخيرة عددًا من الأغاني الراب وتم تصويرها «كليب»، وحصلت على مشاهدات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.