تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك بالقمة 124

يشهد تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره الزمالك، المقرر لها مساء الأحد المقبل ‏على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز، العديد من التغييرات بعد عودة اللاعبين الدوليين، عقب انتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة إلى ‏أمم إفريقيا 2023.

وخاض الأهلي مباراتين بدون لاعبيه الدوليين أمام فريق المصري بالسلوم وفاز بهدف نظيف، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وأمام فريق إيسترن كومباني في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة وفاز برباعية مقابل هدف.

وينتظم جميع اللاعبين الدوليين في مران الأهلي اليوم، حيث يدخل المارد الأحمر اليوم معسكرًا مغلقًا، استعدادًا للقمة 124 والتي تقام الأحد المقبل، ويقود الفريق فنيًا سامي قمصان بعد رحيل بيتسو موسيماني عن القلعة الحمراء.