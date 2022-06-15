التحالف الوطني للعمل الأهلي: لدينا خطة تنموية للأسر الأكثر احتياجا

قالت الدكتورة نهي طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف يضخ 1.1 مليار جنيه بالمشروعات المختلفة للأسر الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أنه منذ اليوم الأول لإشهار التحالف في 13 مارس 2021، جرى وضع خطة للحماية الاجتماعية، تتضمن تدخلات تنموية وفرص للعمل، وفرص للتمكين الاقتصادي والتدريب والتشغيل.

طلعت: نساعد المواطنين للخروج من دائرة العوز

أضافت «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن ما يقوم به التحالف يساعد في إخراج المواطنين الأكثر احتياجا من دائرة العوز، «لو فضلنا نشتغل طول الوقت في المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بمنظور الرعاية، هيكون أمر خاطئ».

طلعت: معظم الأسر تمتلك قدرات رائعة في تخصصات مختلفة

واستطردت: «معظم الأسر تمتلك قدرات رائعة في تخصصات مختلفة، والكل على حسب بيئته والمناطق اللي عايش فيها والمهارات اللي بيمتلكها، وساعات بتكون محتاجة تدريب أكتر، أو إمكانات علشان تقدر تحول الفكرة أو المهارة لمشروع يعود عليها بالدخل، وعندنا مجموعة من المشروعات، بين متناهية الصغر وصغيرة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأسر».

وأوضحت أن التحالف يتكون من 23 جمعية أهلية، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذي يضم مجموعة من الجمعيات الوسطية والقاعدية، ولدينا 36 ألف متطوع لمؤسسة حياة كريمة، وهي عضو بالتحالف، وهم فرق قريبة من الناس بالمحافظات المختلفة.