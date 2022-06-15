البنك الأهلي يطرح شهادة «أهل مصر الدولارية» بعائد 2.25% شهريا

تتنوع شهادات الادخار والاستثمار التي يقدمها البنك الأهلي المصري ما بين العملات المحلية والعملات الأجنبية بالدولار أو اليورو وزادت أهميتها بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أو ما يعادل 3% منذ بداية العام الحالي 2022 على دفعتين في مارس ومايو الماضيين وسط ترقب العملاء لاجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الثالث لهذا العام.

شهادات ادخار بالعملات المحلية والأجنبية

وبحسب الموقع الرسمي لـ«البنك الأهلي المصري»، على الإنترنت، يعرض البنك شهادات ادخار تتنوع ما بين العملات المحلية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية سواء بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني تبدأ من 3 سنوات وحتى 7 سنوات.

وتبدأ شهادات الادخار بالعملة الأجنبية بشهادة ادخار «الذهبية الجديدة»، بحد أدنى للشراء 500 دولار أو ما يعادلها باليورو أو مضاعفاتها لمدة ثلاث سنوات بسعر عائد 2.25 % بالنسبة للشهادة بالدولار الأمريكي و0.75% بالنسبة للشهادة باليورو ويمكن لشهادة «الذهبية الجديدة»، بالدولار الحصول على العائد شهريا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً بينما لا يحق على عملاء شهادة «الذهبية الجديدة»، باليوور سوى الحصول على العائد الربع سنوي فقط بحسب الموقع الإلكتروني لـ «البنك الأهلي».

شهادة أهل مصر الدولارية لمدة 5 سنوات

ويقدم البنك الأهلي شهادة أهل مصر الدولارية، لمدة 5 سنوات بسعر عائد 2.25% ويصرف شهريا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً بقيمة تبدأ بـ 500 دولار أمريكي أو مضاعفاتها هذا علاوة على شهادة «أهل مصر الدولارية»، لمدة 7 سنوات بسعر عائد 2.25% مع دورية صرف العائد شهريا أو كل ثلاث أشهر أو كل 6 أشهر أو سنوياً وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 دولار أمريكي ومضاعفتها.