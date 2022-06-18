وظائف خالية بمرتبات عالية في أحد البنوك بجميع المحافظات.. اعرف الشروط

أعلن بنك القاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروع البنك المختلفة، لخريجي كليات التجارة وما يعالها من شهادات، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب بين الحين والآخر لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الشخصية من متطلبات الحياة.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف بنك القاهرة، والشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل به، وفق إعلان البنك عن الوظائف الخالية، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في جميع المحافظات.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف خريج الجامعة في مجال يتعلق بالاقتصاد أو التجارة أو إدارة الأعمال أو التطوير أو التمويل أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في قروض الأعمال الصغيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو تسجيل النقاط.

- أن يكون لديه مهارات اتصال ممتازة.

- أن يكون لديه قدرة جيدة على استخدام تطبيقات Microsoft Office والقدرة على تعلم أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة.

مسئوليات الوظائف

- أداء الدور التنفيذي من حيث المشاركة في تحقيق النمو المخطط لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً للأهداف السنوية المحددة من المستوى الإشرافي الأعلى.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة إعداد جدول زيارات ميدانية للعملاء للتعرف على احتياجاتهم التمويلية والحصول على المستندات اللازمة للتعرف على الوضع المالي للعميل وعرضه على المستوى الإشرافي الأعلى.

- استلام طلبات الحصول على التسهيلات من العملاء حسب قائمة المراجعة.

- إعداد القرار الائتماني للعملاء في ضوء السياسة الائتمانية للبنك وضوابط البنك المركزي، ورفع التوصيات إلى أعلى مستوى رقابي.

المتابعة الدورية لنشاط العميل للوقوف على أي تطورات أو انحرافات قد تطرأ أثناء صلاحية المنشأة من خلال مصادر المعلومات المختلفة (مركز حساب العميل، والبيان الموحد الصادر عن البنك المركزي والمراكز المالية للعميل).

- الإدارة العامة للمعلومات والإدارة العامة للمخاطر متابعة تدقيق الحسابات وانتظام تجديدها.

- استخراج البيانات اللازمة لإعداد التقارير الدورية باستخدام نماذج نظم المعلومات الإدارية، التي توضح موقف الإنجاز المحقق مقارنة بالوظيفة في بداية العام والأهداف المحددة، ورفعها إلى المستوى الإشرافي الأعلى.

- تنفيذ المهام الأخرى التي يكلفه بها المدير المباشر والمتعلقة بنطاق عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.