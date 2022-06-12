وظائف خالية في «التعليم العالي».. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر بوابة الوظائف الحكومية توافر عدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد، في بعض الإدارات العامة بالوزارة والكليات والمعاهد التابعة لها، تنوعت فرص العمل المتاحة في مجالات مختلفة، منها «مهندسين، أخصائيين في الشئون إدارية، الشئون المالية، أخصائي أمن وإحصائي».

وأوضح الإعلان أن وظائف وزارة التعليم العالي جاءت في عدد من القطاعات منها، «الإدارة العامة للشئون الهندسية، بالإدارة العامة للأمن والكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية، وكذلك الإدارة العامة للحسابات والموازنة وبعض الإدارات الاخري والكليات والمعاهد التابعة لها».

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لـ الوظائف الشاغرة بوزارة التعليم العالي، وهي:

وظائف وزارة التعليم العالي

1 - وظائف مهندسين

ذكرت الوزارة أن هناك فرص عمل متاحة بوظيفة مهندس في عدد من التخصصات المختلفة، وهي: «مدني، عمارة، كهرباء، اتصالات والكترونيات»، وتقع هذه الوظائف بالإدارة العامة للشئون الهندسية، بإجمالي عدد 5 فرص متاحة، على أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة شعبة هندسة مدنية أو معمارية أو كهربائية أو اتصالات والإلكترونيات.

2 - وظائف أخصائي شئون إدارية

تضم الوظائف المتاحة عدد 7 فرص بوظيفة أخصائي شئون إدارية، والتي تقع ببعض الإدارات العامة بالوزارة والكليات والمعاهد التابعة لها.

3 - وظائف أخصائي شئون مالية

جاء عدد الوظائف المتاحة لشغل أخصائي شئون مالية 5، وتقع هذه الوظائف بالإدارة العامة للحسابات والموازنة وبعض الإدارات الاخري والكليات والمعاهد التابعة لها، على أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.

4 - وظائف أخصائي أمن

ذكر الإعلان أن عدد وظائف أخصائي أمن المتاحة هي 6، وتقع بالإدارة العامة للأمن والكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية، كما تختص بأعمال الأمن والدفاع المدني.

5 - وظائف إحصائي

تختص وظائف إحصائي بإعداد وتنفيذ وتغيير وتطوير برامج الكمبيوتر وفقا لمقتضيات العمل، ويتوافر 8 وظائف شاغرة بالوزارة.

شروط وظائف التعليم العالي

اشترطت الوزارة عدد من المهارات والشروط العامة التي يجب توافرها في كل المتقدمين لجميع الوظائف المتاحة، وهي ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عال، إجادة التعامل مع الحاسب الآلي، اجتياز الاختبارات المقررة، أن يجرى التقديم على وظيفة واحدة فقط، فضلا عن الشروط الخاصة بكل وظيفة.

المستندات المطلوبة لوظائف التعليم العالي

أوضح الإعلان عدد من المستندات التي يجب رفعها على الموقع بشرط أن تكون بالألوان بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف عن 1 ميجا، وهي:

- صورة شخصية للمتقدم.

- صورة بطاقة الرقم القومي وجيهن على أن تكون سارية.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- في حالة أن المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة «شهادة التأهيل».

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشرط أن تكون سارية.

وذكرت الوزارة أن آخر موعد للتقديم بوظائف وزارة التعليم العالي هو 23 يونيو الجاري، وأكدت على ضرورة التأكد من المرفقات والمستندات قبل تحميلها على الموقع، وإنه في حالة ثبوت عدم صحتها يرفض الطلب.