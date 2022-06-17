وظائف خالية لجميع المؤهلات في شركة مياه غازية كبرى.. اعرف الشروط

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير وظائف خالية للشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل في كافة المجالات المختلفة بين الحين والآخر، وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية في إحدى شركات المياه الغازية الكبرى «كوكاكولا»، ما جعل عددا من الشباب يتساءلون عن الشروط المطلوبة وكيفية التقديم.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل وكيفية التقديم على وظائف شركة المياه الغازية، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة لشركة المياه الغازية

1- مشرف مبيعات، ويكون مسئولا عن توزيع منتجات الشركة ليعمل كسائق.

2- سائق توزيع، يكون لديه رخصة مهنية أولى أو ثانية، كما يكون مسئولا عن توصيل الطلبيات للعملاء.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة المياه الغازية

- أماكن العمل في الشركة تكون في قليوب المحطة وبشتيل والمنطقة الصناعية في أكتوبر ومنيل شيحة أول طريق القاهرة أسوان الزراعي.

- أن يكون المتقدم لـ وظائف مشرف المبيعات حاصلا على مؤهل عالي، وألا يزيد سنه عن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم لوظيفة سائق توزيع يكون حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد سنه عن 40 عاما.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة فى نفس الوظيفة.

حقوق ومميزات العمل في شركة المياه الغازية

- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية، بالإضافة إلى حصولهم على عمولة مبيعات مرتفعة.

- توفر الشركة للموظفين العاملين بها تأمينات اجتماعيه وطبية.

- وتوفر الشركة أيضا بدل مواصلات بالإضافة إلى خطوط موبايل.

- تمنح الشركة للعاملين أرباح سنوية.

- تمنح الشركة للعاملين تأمين على الحياة.

- تمنح الشركة للعاملين تأمين ضد الحوادث.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في إحد شركات المياه الغازية، الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وملء البيانات المطلوبة.