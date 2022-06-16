وظائف خالية في بنك الإسكندرية بفروع الجيزة.. اعرف الشروط المطلوبة

يبحث كثير من الشباب من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات عن وظائف خالية في البنوك المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، ويحرص بنك الإسكندرية على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول فرصة بين الحين والآخر، ما جعله يعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف في فروع البنك في محافظة الجيزة.

وأوضح بنك الإسكندرية في إعلانه عن الوظائف الخالية تفاصيل تلك الوظائف، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف المطلوبة في بنك الإسكندرية، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه تجربة قوية على أنظمة CRM الأساسية مثل «Oracle Seibel أو Microsoft Dynamics 365 أو الأنظمة الأساسية المماثلة»، ويفضل SAS المؤسسة والبرمجة أو معرفة ممتازة بـ SQL «كتابة البرامج النصية/ الاستعلامات».

- أن يكون لديه مهارات متقدمة في مايكروسوفت أو في تحليلات البيانات وإدارتها.

- أن يكون لديه مهارات القيادة.

- أن يكون لديه مهارات عرض ممتازة.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

مسؤوليات الوظائف

- التأكد من أن نظام CRM «من حيث الأداء والإصدارات» يتماشى مع أحدث الإصدارات على مستوى المجموعة ومتكامل مع جميع القنوات المتاحة.

- إدارة تنفيذ الحملات E2E على منصة CRM.

- متابعة وتتبع نتائج الحملات مدعومة بتوصيات جديدة مبنية على تحليل عميق لتحسين النتائج.

- التأكد من تزويد موظفي شبكة الفروع بجميع المواد ذات الصلة لسهولة الاستخدام وبالتالي أداء أفضل.

- تحديد فرص البيع المتقاطعة / المتقاطعة الجديدة بناءً على نمط الشراء التاريخي للعملاء أو التلميحات المحددة.

- تتبع تفاعلات العملاء يمنح قطاعات البيع بالتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكثر وضوحًا لتنمية أعمالهم.

- دعم قرارات العمل من خلال التحليل والتنبؤ بسلوك العملاء عبر القنوات المادية والرقمية على حد سواء، من حيث ضمان تسليم سلسلة من التقارير «سواء داخليًا أو إلى ISBD» التي تراقب جميع مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بطريقة دقيقة وفعالة.

- ضمان جودة وفعالية جميع تقارير MIS المقدمة لتحسين مراقبة الأداء.

- تحليل مجموعات البيانات الكبيرة متعددة الأبعاد، وتحديد الرؤى والتوصيات القابلة للتنفيذ.