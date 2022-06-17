اتحاد العمال: فوز 19 رئيس نقابة عامة بالتزكية و10 بالانتخاب

كشف مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالوهاب خضر، عن عدد رؤساء النقابات العمالية العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذين فازوا بالتزكية وبالانتخاب.

نتيجة انتخابات النقابات العامة

وقال خضر، في بيان، اليوم، إن نتيجة انتخابات النقابات العامة وعددها 29 نقابة، 27 منها تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بينما يوجد نقابتين مستقلتان عنه وهما «النقل والمواصلات والإسعاف»، قد فاز فيها 19 من رؤساء هذه النقابات بالتزكية، بينما فاز 10 بالانتخاب عن طريق الاقتراع السري، بينما شهدت بعض النقابات العامة انتخابات على مجلس إدارتها، حيث شهدت 70% من النقابات العمالية العامة انتخابات على مجالس إدارتها، وذلك في إطار الانتخابات العمالية في 29 نقابة عامة والتي بدأت فعالياتها يوم 8 مايو الماضي وتنتهي يوم 30 يونيو الجاري لتبدأ بعدها دورة نقابية جديدة 2022-2026.

وأوضح المركز، أن هذه النتائج مؤشرات أولية خاصة وأن مرحلة الطعون على النقابات التي شهدت انتخابات حددت لها الجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة تمهيدا لاعتماد النتيجة وإيداع الأوراق خلال اليومين المقبلين.

وجاء في بيان المركز أن النقابات التي نجح رؤساءها بالتزكية هي :النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة خالد عبداللطيف عيش، والنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبدالفضيل، والنقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي برئاسة حسن شحاتة، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة عماد حمدي، والنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد، والنقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة خالد الفقي، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، والنقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد برئاسة عيد مرسال، والنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي برئاسة هشام رضوان، والنقابة العامة للإنتاج الحربي برئاسة سعيد النقيب، والنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية برئاسة على عبدالباسط، والنقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية برئاسة احمد السيد الدبيكي، والنقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد عبده ربه، والنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي والنقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق برئاسة عبدالفتاح فكري، والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر برئاسة محمد سمارة، والنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام المهيري، والنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة علي عبدالوهاب، والنقابة العامة للنقل البحري برئاسة د. حسام الدين مصطفى.

انتخابات النقابات العمالية

وأضاف بيان مركز المعلومات، أن رؤساء النقابات العامة الذين دخلوا الانتخابات ضد منافسين ونجحوا عددهم 9 نقابات كالتالي: النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، والنقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة سولاف درويش ،النقابة العامة للنقل البري برئاسة أشرف الدوكار، والنقابة العامة للنقل والمواصلات وخدماتها برئاسة محمد أبو العباس، والنقابة العامة للبريد برئاسة جاد محمد جاد ،والنقابة العامة للنقل العام برئاسة محمد كامل، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن اش الله ،والنقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، برئاسة وائل سرحان، والنقابة العامة للعاملين بالاتصالات برئاسة محمد حنفي.

وقال بيان المركز أن العملية الانتخابية ما زالت جارية حيث تنتهي مع نهاية الشهر الجاري 30 يونيو بإيداع أوراق أخر مرحلة انتخابية وهي الاتحادات العمالية، حيث حدد وزارة القوى العاملة وهي الجهة الإدارية المشرفة على الانتخابات اليوم الجمعة للطعن على نتائج انتخابات بعض النقابات العامة التي شهدت انتخابات أمس الخميس.