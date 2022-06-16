عبدالفتاح يحتفظ بالغزل والنسيج ومحمد كامل للنقل.. أبرز نتائج انتخابات العمال

كشفت عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات العمالية لمجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج دورة 2022-2026، المنعقدة اليوم، بمقر النقابة العامة، عن فوز الرئيس الحالي عبدالفتاح إبراهيم رئيسا للنقابة العامة، خلال الدورة الجديدة، إذ حصل على 171 صوتا، مقابل 7 أصوات حصل عليها منافسه.

كما فاز محمد كامل، برئاسة النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026، التي أجريت اليوم الخميس بمقر هيئة النقل العام بالقاهرة.

كامل يؤكد نزاهة الانتخابات

وأكد محمد كامل على نزاهة العملية الانتخابية، وأنها أجريت بشكل ديمقراطي احترم إرادة العمال، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطا كبيرا للنقابة العامة، دفاعا عن الحقوق المشروعة لأكثر من 30 ألف عامل بالقطاع.

وتشهد بعض النقابات العامة اليوم، عملية الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة، بالمقرات التي خصصتها النقابات وجهزتها داخل المبانى الخاصة بها.

نقابات تشهد العملية الانتخابية

وتشمل النقابات، التي تتم فيها العملية الانتخابية: العاملين بالمرافق العامة، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.