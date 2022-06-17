رانيا يوسف عن صورتها مع تمثال محمد صلاح: «الحصان الربحان»

تصدّرت الفنانة رانيا يوسف التريند مؤخرًا بعد نشرها مجموعة من الصور أمام تمثال اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وتسبب نشر رانيا يوسف، الصور عبر صفحتها، في حالة كبيرة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها لم تتخيل أن ينتقدها البعض بمجرد نشر صورها مع تمثال محمد صلاح: «نفسي أعرف ليه عملت قلق؟».

رانيا يوسف توجه رسالة لمحمد صلاح في عيد ميلاده

وتابعت رانيا قائلة: «يمكن صوري أنا عملت قلق لأن الجمهور دايمًا مركز معايا، يمكن لأن أفكاري مختلفة وبتكلم بصراحة أكتر وعفوية أكتر، مابحاولش أجمّل الكلام واللي في قلبي على لساني على طول ودايمًا نيتي بتبقى طيبة، اللي عاوز يفهم النية التانية مع نفسه بقى واللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب».

ووجهت رانيا يوسف رسالة خاصة لمهاجميه وتزامنًا مع احتفال اللاعب محمد صلاح، بعيد ميلاده قائلة: «ربنا معاك ومالكش دعوة بأي حد بيتكلم خليك إنت الحصان الربحان بتاعنا، ربنا يخليك لينا وحقيقي إنت محارب وراجل زكي ومكافح ومجتهد وموهوب ودايمًا الشجرة المثمرة هيا اللي بتتحدف بالطوب وكل ما يزيد نجاحك، كل ما هيكون ليك أعداء».

عيد ميلاد محمد صلاح

يُذكر أن اللاعب العالمي محمد صلاح كان قد احتفل بعيد ميلاده يوم 15 يونيو وسط تلقيه عددًا كبيرًا من التهاني.