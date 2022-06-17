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«الدفاع المدني» ينتشل 3 جثامين جدد ليرتفع عدد ضحايا عقار الظاهرة إلى 6 حالات

كتب:

محمد سعيد الشماع ومنتصر سليمان
01:34 م | الجمعة 17 يونيو 2022
عقار الظاهر

عقار الظاهر

نجح فريق الدفاع المدني في انتشال 3 جثامين جدد في حادث انهيار عقار الظاهر ليرتفع عدد الضحايا إلى 6 أفراد، وهم رجلان وسيدتان وشاب، وبحسب مصادر أمنية فإن قوات الحماية المدنية تواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الحماية المدنية تواصل أعمال البحث عن 3 مفقودين باستخدام المعدات وأن عددًا من الجيران يساعدون في أعمال انتشال الجثامين، وأن سيارات الإسعاف تتمركز في محيط العقار وتنقل المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت قوات الدفاع المدني نجحت في انتشال 3 جثامين قبل صلاة الجمعة، وبعد ذلك نجحت في انتشال 3 آخرين من تحت أنقاض عقار الظاهر المنهار المكون من 5 طوابق.

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بقلم محمد سعيد الشماع ومنتصر سليمان