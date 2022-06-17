سيد رجب يكشف حقيقة الاختلاف بين فيلم كيرة والجن والرواية الأصلية

كشف الفنان سيد رجب أن هناك اختلافًا كبيرًا بين سيناريو فيلم كيرة والجن والرواية الأصلية التي كتبها أحمد مراد، وذلك خلال لقائه في برنامج «Trending»، إذ أنه أحد المشاركين في فيلم كيرة والجن.

سيد رجب: اختلاف كبير بين فيلم كيرة والجن والرواية

وقال سيد رجب خلال اللقاء: «فيه اختلاف كبير في كيرة والجن لأن كمان كاتب الرواية هو نفسه كاتب السيناريو أحمد مراد، فهو له الحرية إنه يكتب اللي عايزة من الرواية وفيه اختلاف كتير في الشخصيات».

وتابع: «الرواية بتتكلم بإسهاب عن مواضيع كتيرة جدا، أما الفيلم عامل تركيز أكتر على موضوع معين، وشخصيات محددة ويمشي وراها، أحمد مراد كاتب سيناريو من الرواية مقدرش نقول إنه نفسه الرواية».

أبطال فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن من المقرر بداية عرضه في السينمات يوم 30 من يونيو الجاري، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين وهم: كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، عارفة عبد الرسول، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

برومو فيلم «كيرة والجن»

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم بلبأمس البرومو التشويقي له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيطر على الفيلم الأكشن والتشويق، إذ يتحدث الفيلم عن فترة هامة في تاريخ مصر وهي فترة ثورة 1919، فضلًا عن نضال الشعب ضد الاحتلال الإنجليزي.

وفي سياق آخر يواصل سيد رجب خلال الفترة الحالية تصويرفيلمه الجديد «19 ب» في فيلا قديمة بمصر القديمة، إذ يتحدث عن العزلة، ويؤدي دور رجل عجوز يعيش في فيلا مهجورة، ثم يحدث شيئا يقلب حياته رأسا على عقب، والفيلم من إخراج أحمد عبد الله.