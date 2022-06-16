طرح البرومو الرسمي لفيلم «كيرة والجن».. محاربة الاحتلال الانجليزي (فيديو)

طرحت الجهة المنتجة لفيلم «كيرة والجن»، البرومو الرسمي للفيلم منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كيرة والجن 30 يونيو بجميع دور العرض

كتبت الشركة على البرومو: «الإعلان الرسمي لفيلم كيرة والجن مش هتحِب اسمك يكون في قايمتهم.. أحمد كيرة عبدالقادر الجن.. كيرة والجن 30 يونيو بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية».

تفاصيل البرومو الرسمي لفيلم «كيرة والجن»

يظهر كريم عبدالعزيز خلال أحداث البرومو، بشخصية جديدة ومختلفة خلال الفيلم، إذ يجسد شخصية طالب الطب «أحمد عبد الحي»، وهو شخص حقيقي عاصر فترة الاحتلال الإنجليزي، وكانت شهرته «أحمد كيرة»، وظهر أيضا أحمد عز، وهو يجسد شخصية «عبد القادر شحاتة الجن»، وتبين أنهما يشاركان في التصدي للعدوان البريطاني، وذلك لحبهما لمصر في إطار أكشن.

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بوستر فيلم «كيرة والجن»

طرحت الجهة المنتجة مؤخرا البوستر الرسمي للفيلم، إذ ضم النجمين كريم عبدالعزيز «كيرة» وأحمد عز «الجن»، ويكشف عن أول ملامح للشخصيتين الرئيسيتين في الفيلم، المنتظر فيما تستعد لطرح عدد من البوسترات الأخرى في إطار الحملة الدعائية للفيلم، وذلك بعد أن حقق البرومو التشويقي للفيلم نسبة مشاهدة مرتفعة بين الجمهور.

أبطال فيلم كيرة والجن

ويشارك في بطولة فيلم «كيرة والجن» كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، عارفة عبد الرسول، هدي المفتي، ياسين أمير، علي قاسم، أحمد عبد الله محمود، إياد نصار، سيد رجب، ومن تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.