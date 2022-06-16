فيلم «كيرة والجن» في 9 سينمات تابعة لـ«الثقافة» خلال أيام

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية وقصر ثقافة السينما والمشرف على مشروع «سينما الشعب»، عرض فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، بداية من 30 يونيو الجاري بدور «سينما الشعب»، والذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في مايو الماضي، إذ احتضن عرض فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي.

وأضاف تامر عبدالمنعم، عبر الصفحة الرسمية لقصر ثقافة السينما عبر «فيسبوك» سيتم عرض فيلم «كيرة والجن» في 30 يونيه الجاري في 9 مواقع من هيئة قصور الثقافة وهي، الأنفوشي، شبين، السادات، قنا، أسيوط، قصر السينما، المحلة، دمنهور، و شرم الشيخ.

فيلم «كيرة والجن»

وفيلم «كيرة والجن» مستوحى من أحداث حقيقية، ومأخوذ عن أحداث رواية الكاتب والسيناريست أحمد مراد والتي صدرت بعنوان 1919، بطولة نخبة من النجوم من بينهم: كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وأحمد عز وأحمد مالك، وسيد رجب، وأسماء أبو اليزيد، والعمل من تأليف وسيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ويستعرض الفيلم حالة الغضب التي كانت تسيطر على المجتمع المصري قبل قرن من الزمان، بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الضخم الذي يوحد مصائر الأبطال، ويقدم الفيلم كريم عبدالعزيز وأحمد عز من خلال شخصيتين حقيقيتين، هما «أحمد عبدالحي كيرة»، و«عبدالقادر الجن»، اللذين تدور حولهما قصة الفيلم،

سينما الشعب

وفي المرحلة الأولى من مشروع «سينما الشعب» استقبلت 5 محافظات في الجيزة «مكتبة البحر الأعظم»، الإسكندرية «قصر ثقافة الأنفوشي»، قنا «قصر ثقافة قنا» والمنوفية «سينما شبين الكوم وسينما السادات»، بعرض الفيلم التسجيلى القصير «التجلي» من إخراج عبدلله مرسي، وإنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وجرى عرضه قبل فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي، وتمّ تحديد سعر التذكرة في المشروع بـ40 جنيهًا.