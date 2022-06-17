كريم عبدالعزيز يروج لفيلم «كيرة والجن».. والجمهور يعلق: متشوقين يا فنان

حرص الفنان كريم عبدالعزيز، على الترويج لفيلمه الجديد «كيرة والجن» الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 30 من يونيو الجاري.

ونشر كريم عبدالعزيز صورة له من كواليس الفيلم، وعلق عليها قائلًا: «طابت جمعتكم بكل خير.. أحمد كيرة» في إشارة منه إلى الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم، ليتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذه الصورة، حيث علق أحد المتابعين قائلًا: «متشوقين يا فنان»، وعلق متابع آخر: «نجم مصر الأول حبيب الكل».

طرح البرومو التشويقي لفيلم كيرة والجن

وكانت الشركة المنتجة لفيلم كيرة والجن طرحت البرومو التشويقي أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر «عبدالعزيز» خلال البرومو بدور «أحمد عبدالحي» الشهير بأحمد كيرة وهو طالب طب، ولكنه عاصر فترة الاحتلال الإنجليزي، وشارك مع «عبدالقادر الجن» في التصدي للاحتلال، وحقق البرومو نجاحا كبيرا منذ عرضه كما حصد العديد من الإشادات من قبل الجمهور.

وكتبت الشركة المنتجة على البرومو: «الإعلان الرسمي لفيلم كيرة والجن مش هتحِب اسمك يكون في قايمتهم.. أحمد كيرة عبدالقادر الجن.. كيرة والجن 30 يونيو بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية».

أبطال فيلم «كيرة والجن»

فيلم كيرة والجن يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين وهم: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أحمد عز، هند صبري، روبي، عارفة عبدالرسول، هدى المفتي، أحمد مالك، ياسين أمير، علي قاسم، إياد نصار، سيد رجب، أحمد عبدالله محمود، والفيلم من تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.