تعرّف على موعد عرض فيلم «كيرة والجن» في السينمات بعد تصدره التريند

تصدّر فيلم كيرة والجن تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع اقتراب طرحه في دور السينما، وتساءل الكثيرون عن موعد عرضه، حتى يستطيعوا مشاهدته بمجرد نزوله في دور العرض.

وتقدم «الوطن» موعد عرض فيلم كيرة والجن في السينمات ودور العرض التي سيكون متاحًا بها، انطلاقًا من اهتمامها بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر.

موعد عرض فيلم كيرة والجن في السينمات

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم كيرة والجن بدور السينما نهاية الشهر الجاري، وفق إعلان فريق عمل الفيلم، وذلك تلبية لطلبات المشاهدين الذين يتساءلون عن موعد عرضه.

أماكن عرض فيلم كيرة والجن

وسيُعرض فيلم كيرة والجن في الكثير من دور السينما مثل، «سينما سيتي ستارز، سينما صن سيتي، سينما سيتي سنتر ألماظة، سينما جلاكسي، سينما بوينت 90، سينما بلازا، سينما أركان، سينما سيتي كومفرت، سينما أمريكانا بلازا، سينما جراند نايل تاور، سينما بورتو كايرو».

الفيلم مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب الكبير أحمد مراد، وتدور أحداثه حول بعض قصص المقاومة لبعض من أبطال الثورة، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وبطولة الفنانين أحمد عز، كريم عبد العزيز، سيد رجب، هند صبري، أحمد مالك، علي قاسم، محمد عبد العظيم وعارفة عبد الرسول، ومن إخراج المخرج الكبير مروان حامد.

ويدور فيلم كيرة والجن عن حقبة زمنية وتاريخية مهمة في تاريخ مصر، كما يكشف الفيلم عن تضحيات بعض الأبطال من أجل إنقاذ الوطن من الدخول في نفق مظلم.