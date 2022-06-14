التفاصيل الكاملة لفيلم «كيرة والجن» قبل طرحه في دور العرض السينمائية

يستعد صناع فيلم «كيرة والجن» لبداية عرضه في دور العرض السينمائية يوم الخميس 30 من يونيو الجاري ضمن منافسات عيد الأضحى القادم 2022.

أحداث مسلسل كيرة والجن

يجسد فيلم «كيرة والجن» فترة من أهم الفترات في تاريخ مصر، إذ يتحدث الفيلم عن ثورة 1919، ومقاومة الجنود وبعض الناس للاحتلال في ذلك الوقت، مع ظهور العديد من الشخصيات خلال أحداث الفيلم.

ويشهد الفيلم أول تعاون فني يجمع بين الفنان الكبير كريم عبد العزيز الذي يقوم بدور أحمد عبدالحي «كيرة» خلال أحداث الفيلم، والنجم أحمد عز الذي يجسد شخصية عبد القادر الجن، ويجسد الفيلم مشاركة الثنائي في النضال الوطني.

مدة تصوير فيلم كيرة والجن

استغرق الإعداد لفيلم كيرة والجن وقت طويل، إذ استمر تصوير مشاهد الفيلم العامين الماضين، بالإضافة إلى تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم، كما تم تصوير العمل في عدد كبير من المدن سواء داخل مصر مثل القاهرة والأقصر، أو خارج مصر مثل المجر.

أبطال فيلم كيرة والجن

يشارك في بطولة فيلم كيرة والجن العديد من النجوم أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسيد رجب، هند صبري، وهدى المفتي وأمينة خليل، أحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

يذكر أن فيلم كيرة و الجن يعتمد على رواية للكاتب أحمد مراد والتي تحمل عنوان «1919»، وذلك في ثالث عمل فني يعتمد على أعماله الأدبية، إذ أنه قدم من قل فيلم «الفيل الأزرق» لجزئيه، بالإضافة إلى فيلم «تراب الماس».