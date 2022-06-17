وزير التعليم العالي يستعرض حصاد الجامعات التكنولوجية 2021 - 20222

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول حصاد أداء الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة، بني سويف، الدلتا بقويسنا) خلال عام 2021/ 2022.

وكشف التقرير عن أن الجامعات التكنولوجية الثلاث بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مُختلف الجهات، حيث قامت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهات الصناعة المختلفة والتي تخدم الجامعة وشملت (اتحاد الصناعات المصرية، شركة فريش، الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم (بيدو)، مصنع المراكبي للصلب، شركة أورثومدكس، الشركة المصرية لأنظمة الطاقة الشمسية، شركة بي تي أس، شركة INVOPRO، شركة Solar Egypt للطاقة الجديدة والمتجددة).

بروتوكولات جامعة بني سويف

ووقعت جامعة بني سويف التكنولوجية اتفاقيات تعاون مع (ؤسسة مصر الشباب للتنمية والابتكار، ومكتب الـTico بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والهيئة العربية للتصنيع)، كما حصلت الجامعة على الاعتماد الدولي من هيئة إيبك الكورية للاعتماد، وإعداد مرحلة ثانية مع الجانب الكوري في صورة منحة بقيمة 8 مليون دولار.

بروتوكولات جامعة الدلتا التكنولوجية

كما وقعت جامعة الدلتا التكنولوجية عددا من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات التعليمية والصناعية مثل (جامعة مدينة السادات، جامعة المنوفية، شركة SMC، الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، معهد بحوث البترول، مركز بحوث وتطوير الفلزات بحلوان)، وذلك بهدف المُساهمة في تدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.

ندوات وورش عمل للطلاب

ولفت التقرير إلى قيام الجامعات التكنولوجية الثلاث بتنظيم عدة ندوات وورش عمل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث نظمت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية زيارات ميدانية، وقامت بتوفير فرص تدريب للطلاب بالعديد من المواقع الصناعية المختلفة، بالإضافة لزيارة رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لجامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم الطلب من مؤسسة FULBRIGHT استضافة خبير من جامعة فلوريدا لمدة عام في التعليم التكنولوجى وكذلك خبير فى تكنولوجيا الشبكات والأمن السيبرانى للعمل في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، كما شاركت الجامعة في المنتدى العالمى للتعليم العالي والبحث العلمي، والمعرض والملتقي الدولي الأول للتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني EDUTECH Egypt 2022.

وقامت جامعة بني سويف التكنولوجية بتنمية مهارات كوادرها، وتطوير قطاع الأنشطة الطلابية وتنظيم مُسابقات مختلفة، وتدريب الطلاب بالهيئات والمؤسسات الصناعية الكُبرى.

أما جامعة الدلتا التكنولوجية فقامت بتنظيم زيارة لشركة SMC للطاقة الشمسية، وشركة تريبل إم للطاقة المتجددة، شركة العربي للصناعات الهندسية، شركة سيراميك مصر، واستهدفت هذه الزيارات التطبيق العملي لما يدرسه الطلاب من الجانب العلمي في القطاع الصناعي، كما تم تنظيم دورات تدريبية لتطوير مهارات الطلاب اللغوية.

زيادة النشر والبحث العلمي

وفي إطار الاهتمام بالنشر العلمي، قامت الجامعات التكنولوجية الثلاث بتشجيع وحث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على زيادة النشر العلمي، ونشر أبحاثهم العلمية في المجلات والدوريات العلمية العالمية، للارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات.

وفي إطار استكمال البنية الأساسية بالجامعات، قامت جامعة القاهرة التكنولوجية بتجهيز القاعات الدراسية وتطوير المعامل، ونجحت جامعة بني سويف التكنولوجية في تجهيز معامل الأوتوترونكس بأجهزة حديثة، ودعم معمل برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بأجهزة قياس مُتطورة، وكذلك معمل الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعمل القياسات الكهربائية، كما نجحت جامعة الدلتا التكنولوجية في تجهيز العديد من المعامل المُتخصصة في البرامج التكنولوجية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتدريب الطلاب ببرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمُتجددة، فضلًا عن إنشاء محطات شمسية ونماذج توربينات الرياح؛ للحصول على الطاقة النظيفة والاستفادة منها في توفير الكهرباء.

قاعة الاختبارات الإلكترونية

وأضاف التقرير أن الجامعات التكنولوجية تقوم بتجهيز قاعة الاختبارات الإلكترونية، بأحدث الأجهزة التكنولوجية والتقنية؛ لمواكبة التطور التكنولوجي في عمليات التعلم والتقويم، وكذلك بنك الأسئلة وإتقان الطُرق المُختلفة لتصميم الاختبارات، وشاشات تفاعلية، وتوظيفها في تدريس المُقررات الدراسية بشكل تفاعلي، مع إمكانية البث الحي بشكل يُعزز التفاعل مع الطلاب. وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية أضافت رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل، كما أن الشراكات التي تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ببعض دول العالم ذات الخبرة الجيدة في هذا التعليم، وكذلك التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المُحيط بهذه الجامعات تجعل خريجي هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد المُتحدث الرسمي على انتظام العمل وفق الخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة الإنشاءات والتجهيزات للمرحلة الثانية من إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، والتي تشمل إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة وهي: (جامعة الغربية التكنولوجية - جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية).