مستندات مطلوبة لتصحيح تركيب وصلة صرف صحي خلسة وتوصيل الخدمة لأرض فضاء

حزمة من الخدمات تقدمها شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى من اتخاذ الإجراءات الأزمة لتوصيل المنشآت على شبكة الصرف الصحي بالطرق وتقنين وضع العقارات المتصلة خلسة على الشبكة وإجراءات تقديم خدمة توصيل الصرف الصحي للمباني السكنية وغير السكنية، ومن الإجراءات التي توفرها شركة الصرف الصحي بالقاهرة وفق تقرير لها ما يلي:

المستندات المطلوبة لتوصيل الخدمة لأرض فضاء أو عقار

- خطاب معتمد من الحي المختص أو من مهندس استشاري يطلب استطلاع رأي الشركة في صرف الترخيص المزمع إصداره مبين به تفاصيل الترخيص ومكوناته (أو صورة من الرخصة المنصرفة).

- نسخة معتمدة من الرسومات المعمارية لكافة الأدوار (بدروم + أرضي + ميزانين + متكرر + غرف سطح).

- صورة من بطاقة المالك + صورة من بطاقة المفوض أو الوكيل.

- صورة من عقد الملكية أو الإيجار للعقار.

- صورة من التوكيل.

- صورة التفويض في حالة الشركات.

- صورة من بيان الصلاحية (في حالة الأراضي الفضاء).

- صورة مطابقة الترخيص فى حالة الانتهاء من البناء او شهادة من الحي المختص.

تصحيح وصلة صرف صحي خلسة

في حالة تصحيح وضع وصلة صرف صحي لـ عقار تمّ توصيله على الشبكة خلسة أو إصلاح وصلة مكسورة وذلك طبقاً للمادة 17 من اللائحة التجارية الموحدة يتطلب تقديم المستندات التالية،

- صورة من بطاقة المالك + صورة من بطاقة المفوض أو الوكيل.

- صورة من عقد الملكية أو الإيجار للعقار.

- صورة من التوكيل.

- صورة التفويض في حالة الشركات.

- أصل كشوف مشتملات من تاريخ إنشاء العقار وحتى تاريخه مبين بها مكونات العقار وتاريخ الربط أو أي مستندات رسمية تدل على إنشاء العقار بكل أدواره مثل فرعية الكهرباء أو خلافه (وذلك في حالة العقارات القديمة المقامة قبل 21 مايو 1962).

توصيل منشأة صناعية أو محلات

في حالة توصيل منشأ صناعية أو محلات من ترخيص لأول مرة أو تجديد رخصة التشغيل للمنشآت الصناعية مما يتطلب المستندات التالية:

- صورة التوكيل.

- خطاب من الحي بصلاحية الموقع أو رخصة المباني.

- عقد الملكية أو الإيجار أو قرار التخصيص.

- رخصة التشغيل أو خطاب من الحي بالسير فى إجراءات الترخيص.

- آخر إيصال استهلاك مياه.

- مستند تحقيق الشخصية للمالك و الوكيل أو المفوض (صور البطاقة).

- صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية.