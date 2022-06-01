نقيب البيطريين يخاطب الحكومة والبرلمان لتوفير درجات مالية للتعيينات

خاطب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، كل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولجان الزراعة والري والقوى العاملة والخطة والموازنة والصحة بمجلس النواب، لطلب توفير درجات مالية أو تعاقدات للأطباء البيطريين بالجهات الحكومية، لحاجة البلاد لتخصصاتهم فى كل المجالات والتخصصات البيطرية، ما يساعد على المحافظة وتطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، وكذلك التصدى للوبائيات، وتطبيق نظم الآمن الحيوي، وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور وعلى الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن هذا يتماشى مع المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة- 100 مليون صحة».

نقابة البيطريين

وبحسب بيان للنقابة، أشار نقيب البيطريين فى خطابه، إلى أن تعيينات الأطباء البيطريين متوقفة منذ عام 1994م، لافتا إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، سبق أن طالبت الجهات المعنية بتعيين 6566 ألف طبيب بيطرى «طبقا لاحتياجات عام 2011»، نظرا لإحالة عدد كبير من الأطباء البيطريين، الذين بلغوا السن القانونية إلى المعاش، واقتراب بلوغ سن المعاش لعدد أخر من الأطباء البيطريين المعينين بالهيئة والمديريات والمجازر والمحاجر وخلافه، ما أدى إلى عدم وجود العدد الكافى من الأطباء البيطريين، لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية، وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وقلة حملات التحصين ما شكل ذلك خطرا كبيرا على الثروة الحيوانية بجميع أنواعها.

تعيينات البيطريين

لفت «سليم»، إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقـم 28/15/28، فى 21 يناير 2015، بتعيين 2165 طبيب بيطرى ثالث، رغم طلب الهيئة العامة للخدمات تعيين عدد 6566 طبيب بيطري لسد العجز لديها، لكن وزارة المالية، وافقت على تعيين 2165 طبيب بيطري فقط كمرحلة أولى في ذلك الوقت، على أن يتلوها مرحلتين آخرتين ولم يحدث ذلك، علما بأن هناك درجات مالية شاغرة بجميع المديريات، إلا إنه لا يتم التعيين.

وأوضح أن الطبيب البيطرى يحتاج إلى 5 سنوات من التدريب والعمل لاكتساب الخبرات مـن الأطباء البيطريين القدامى بعد التخرج، نظرا لصعوبة تخصصاتهم، وعدم تكليفهم أو حصولهم على سنة امتياز بعد التخرج، ما يستوجب سرعة تعيين أطباء بيطريين جدد، لاكتساب الخبرات اللازمة من قبل أصحاب الخبرة قبل إحالتهم للمعاش.

وأكد أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطرى 150 طبيبا بيطريا فقط على مستوي جميع محافظات مصر منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة، و6 أطباء بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين، يعني الإنذار المبكر قبل حدوث الأزمة وانتشار أي بؤرة وبائية، حتى يتم احتوائها قبل انتشارها إلى باقي الحيوانات والطيور، كما حدث هذا مسبقا في جائحة أنفلونزا الطيورـ كما أنه تأكيد لنظام الأمن الحيوي المتعارف عليه دوليا.

واضاف: كما أن إسناد المسئولية للأطباء البيطريين، يعني الرقابة الصحية على الغذاء منذ أول حلقاته، وهو ما يعنى الأمان الصحى للحوم والبيض، تأكيدا لحق الانسان فى غذاء صحي آمن، كما كفل ذلك الدستور، فضلا عن انعكاس ذلك على الناتج القومي بالزيادة، وتوفير العملة الصعبة المستنزفة في استيراد المنتجات الحيوانية.