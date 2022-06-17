نقيب البيطريين: حل أزمة أطباء العقود وتعيينهم قريبًا.. ونتابع ملف الكادر

قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، لأعضاء النقابة خلال الجمعية العمومية العادية المنعقدة بدار الحكمة، إنه يرغب في إرسال برقية لرئاسة الجمهورية تؤكد رغبة النقابة في المساهمة في تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص مبادرة الثروة الحيوانية، وهو ما وافقت عليه الجمعية.

الجمعية العمومية لنقابة البيطريين

وعرض «سليم»، خلال انعقاد الجمعية العمومية، نص البرقية على أعضاء الجمعية العمومية، ووافق الحضور عليها، كما عرض جهود النقابة في ملف تعيينات الأطباء البيطريين.

وأكد أنه تواصل مع الجهات المعنية بخصوص تعيين أطباء العقود، مؤكدًا أنه تلقى تأكيدات من المسؤولين بقرب انتهاء الأزمة وإدراج درجات مالية في الموازنة الجديدة.

وأشار إلى أنهم فوجئوا بأنهم غير مدرجين بالمجلس الصحي المصري، وخاطبوا رئاسة الجمهورية، ومجالس الوزراء، والنواب، والشيوخ، ووزارة العدل، وجرت مناقشات مع 14 جهة مختلفة داخل وزارة العدل، ليتم إدراج الأطباء البيطريين، واعتُمد القانون في فبراير الماضي.

وعن التحاليل الطبية والمسؤولية الطبية جرت مخاطبة المعنيين وستكون ضمن المخاطبين بالقوانين الجاري إعدادها، مؤكدًا متابعتهم لملفات بدل المهن الطبية فيما يخص الكادر، والتعيين في سلامة الغذاء.

عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية

وعن أزمة الأطباء المؤقتين العاملين في الصناديق الخاصة، قال: «تم كسب نحو 400 قضية في المحافظات المختلفة، وتواصلنا مع الجهات المعنية، ووعدوا بتعيين هؤلاء الأعضاء قريبًا، وفي ملف الإشراف البيطري على المزارع تم تحرير 7500 عقد للبيطريين خلال المدة الماضية، كما أكدت الجهات المعنية أنه سيجري تطبيق نفس معايير الأدوية البشرية على العقاقير البيطرية المخدرة مع صرفها بضوابط محددة».

وأوضح أنه جارٍ حل أزمة التوصيف الوظيفي للأعضاء بوزارة الزراعة، ونبذل جهودنا مع المجالس التشريعية لضم البيطريين لقانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية، وخاطبنا الأندية والفنادق والمطاعم، لتعيين الأعضاء لما لهم من دور هام في هذه المنشآت.

وعن هيئة الرعاية الصحية، قال: «تلقينا من الدكتور أحمد السبكي تأكيدًا بضم البيطريين للجهات التي تتعاقد معها الهيئة».