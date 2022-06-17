«عمومية البيطريين» تحيل ملف النادي الاجتماعي إلى النيابة العامة

قررت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين، إحالة ملف النادي الاجتماعي للنقابة، للنيابة العامة، «لما ورد في تقرير ميزانيته من مخالفات وتضارب بين أعضاء مجلس إدارة النادي الذين استقالوا منه، خاصة أن مصروفات النادي تجاوزت 850 ألف جنيه، في 6 أشهر، بينما بلغت الإيرادات 85 ألف جنيه فقط».

وقال الدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة، إن النقابة تجري تحقيقات في عدد من الوقائع بها مخالفات في إدارة النادي.

مشادات داخل الجمعية العمومية للبيطريين

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية، حاليا بدار الحكمة، بعدما حدثت مشادات داخل الجمعية العمومية واعتراضات على التقارير المعروضة عليها.

وطالب الدكتور محمد أشرف عضو مجلس النقابة، بتحويل ملف النادي منذ 2018، وحتى الآن، للنيابة العامة.

التصويت على ميزانية النقابة

ومن المقرر أن يصوت الحضور على الميزانية الخاصة بالنقابة على مدار 3 سنوات، وتقرير الأمين العام للنقابة، وأمين الصندوق، وصندوق التكافل، ومقترح شروط قيد خريجي الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية.

ووافقت العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين، على رفع مكافأة المراقب المالي على النقابة إلى 12 ألف جنية بدلا من 10 آلاف.