رئيس «النواب» في الجلسة الختامية لمؤتمر البرلمانيين الشباب: الحوار ضرورة وفخورون بنجاح الجلسات

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة خلال أعمال الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والمُنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 15 – 16 يونيو 2022، ويُنظم بالتعاون بين مجلس النواب المصري، والاتحاد البرلماني الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب

وأكد رئيس مجلس النواب في مستهل كلمته، أن مصر ومدينة شرم الشيخ ازدادت فخرا واعتزازا، باستضافتها أعمال النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، معربا عن شعوره بالفخر والاعتزاز، بما شهدته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، من حالة حوارية راقية وبناءة، بين شباب البرلمانيين، تجاه قضية بالغة الخطورة مثل قضية تغير المُناخ.

وشدد رئيس مجلس النواب خلال كلمته، على أن الحوار بين جميع شباب العالم لم يعد رفاهية، وإنما ضرورة مُلحة تفرضها التحديات النوعية والاستثنائية التي يواجهها العالم، داعيا شباب البرلمانيين في ختام كلمته، إلى التمسك بالعهد الذي قطعوه أمام شعوبهم، والحفاظ على مُقدرات دولهم ومجتمعاتهم، فالشباب هم طاقة الأمل والنور التي تُضيئ الطريق، لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني.

المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب

المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد الدولي للبرلمان، يعقد في دورته الثامنة بالتعاون مع مجلس النواب المصري في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، يشارك في المؤتمر على مدار يومين وفود من البرلمانيين الشباب من أكثر من 60 دولة، ويناقش المؤتمر قضية تغير المناخ كأبرز القضايا العالمية، كما يهدف إلى تمكين البرلمانيين الشباب والاستماع إلى رؤاهم.