لجنة العفو الرئاسي تعلن إخلاء سبيل مجموعة جديدة من المحبوسين «صور»

نشر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسية، صورا لمن صدر في حقهم قرار بالإفراج اليوم، بناء على توصيات اللجنة.

وقال «الخولي»، عبر حسابه الرسمي، إن هذه الصور من إتمام الإفراج عن مجموعة اليوم.

الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن صباح اليوم أنه سيتم الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين، قائلاً: «تتوالى بشائر الخير اليوم بالإفراج بالعفو الرئاسي عن مجموعة جديدة من المحكوم عليهم».

وتابع أن ذلك يأتي بالإضافة إلى إخلاء سبيل مجموعة أخرى من المحبوسين احتياطيا.

تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قبل أسابيع عن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع تشكيلها، وتضم اللجنة في تشكيلها الجديد 5 أعضاء، هم: طارق الخولي، محمد عبد العزيز، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبو عيطة.