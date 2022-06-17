موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن.. استعدادات لأكل «المنسف»

يتصدر البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، مع قرب حلول عيد الأضحى الذي يعد واحدة من أهم المناسبات الإسلامية، ويحرص الأردنيون على إحيائه عبر فعاليات مختلفة، في مختلف المصليات والمساجد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة الأردنية في وقت جرى فيه التخفيف نسبيا من الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

ويأتي عيد الأضحى المبارك في الأردن للمرة الثالثة وسط انتشار فيروس كورونا، الفيروس الذي تحول إلى جائحة وانعكس على كثير من طقوس العبادات، خاصةً في العالم الإسلامي وبعض العبادات ذات الطبيعة الجماعية في طقوسها مثل صلاة الجمعة وصلوات الأعياد والتهجد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن وبقية المدن

وحول موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن والذي سيكون يوم العاشر من ذي الحجة، والذي يوافق كذلك يوم الثامن من يوليو، وعليه فإن موعد الصلاة من المتوقع أن يكون في تمام الساعة 6:30 صباحا بعد شروق الشمس.

حيث لا يزال من المنتظر استطلاع رؤية الهلال في المملكة الأردنية الهاشمية في المملكة ليحسم الأمر بالنسبة ليوم العيد وموعد الصلاة، والذي قد يقل أو يزيد عن الموعد سالف الذكر من مدينة لأخرى.

أهم طقوس الشعب الأردني في عيد الأضحى.. أكل المنسف أبرزها

ويشترك الشعب الأردني مع كثير من المسلمين في عادات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وإن كانت هناك بعض القواسم التي تميزهم، إذ أن الأردنيين عادة ما يتجمعون بعد أداء الصلاة في منزل كبير العائلة أو الجد الكبير.

وخلال هذا التجمع يتم تناول مجموعة من المأكولات الشهيرة لدى الأردنيين مثل الفلافل والحمص، كما يأكل إلى جانبها كبدة الخروف التي تكون محشوة بالثوم.

كما أن الرجال يقومون بعد ذلك بالمعايدة على النساء وتوزيع العيديات، ثم يتم ذبح الأضحيات وبعدها يتم تجهيز أكلة المنسف الشهيرة في الأردن والتي تكون خليطا من الأرز واللحم الضاني.