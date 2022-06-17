غرق طفلة في مياه شاطئ بورسعيد.. كانت تقضي يوما ترفيهيا برفقة أسرتها

لقيت طفلة مصرعها، اليوم، غرقا في مياه شاطئ بورسعيد أثناء وجودها رفقة أسرتها على الشاطئ لقضاء اليوم.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارًا بغرق الطفلة

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول الطفلة سما المنشاوي السيد، تبلغ من العمر ست سنوات، إلى مستشفى الزهور التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل جثة هامدة إثر تعرضها للغرق في شاطئ بورسعيد نطاق حي الزهور.

وتبين من تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة الزهور أن الطفلة كانت برفقة أسرتها ودفعتها المياه إلى داخل البحر وتعرضت للغرق ويحتمل أن تكون بسبب الدوامات المائية.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بوضع الجثة تحت تصرفها بمشرحة مستشفى بور فؤاد بالمحافظة.

مصرع شاب طعنا بسلاح أبيض بعد اعتداء آخرين عليه

من جانب آخر لقي شاب مصرعه، اليوم، إثر إصابته بطعنة نافذة بالقلب بسلاح أبيض بعد اعتداء آخرين عليه في ظروف غامضة، بمنطقة الشعراوي في مدينة بور فؤاد.

وتلقى مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى بور فؤاد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، عبد الوهاب الرملي الشحات الرملي، 18 سنة، مصابا بطعنة نافذة بالقلب من مجهولين وحالته العامة سيئة وتوفي أثناء محاولة إنقاذ حياته وتقديم الخدمة الطبية له.