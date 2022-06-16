تعيين 334 شابا واستخراج 320 شهادة قياس مستوى المهارة في بورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، عيّنت 334 شابا في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، منهم 4 «قادرون باختلاف»، وجرى إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، حيث بلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 746 شابا، منهم 26 قادرون باختلاف، فضلا عن استخراج 320 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

شكاوى العمال

وأضاف الوزير، أنّ المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 48 شكوى، جرى تسوية 2، وحفظ 6 منها، وإحالة 8 للمحكمة العمالية، وشكوتين لجهات أخرى، وما زالت 30 شكوى تحت البحث والدراسة، كما صرفت المديرية في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية اجتماعيا وصحيا، 14 منحة مولود جديد بإجمالي 29 ألف جنيه، و4 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالي 8000 جنيه، ومنحتي وفاة عاملين بإجمالي 20 ألف جنيه، فضلا عن صرف 27 ألف جنيه رعاية صحية لـ6 عمال.

إنجازات مايو

وأشار السيد السنجابي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر مايو الماضي، إلى أنّ المديرية انتهت في مجال التفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 512 منشأة، دوري نهاري وحملات يعمل بها 3436 عاملا، أسفر عن تحرير 60 محضرا عماليا، وعقد ندوتين توعية استفاد منها 65 عاملا، وبحث 4 شكاوى، فضلا عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 11 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 10 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 117 عاملا.

أما في مجال التدريب المهني، نفذت المديرية دورتين تدريبيتين صباحا ومساء على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات، وبدء دورة تدريبية على مهنة كهرباء التوصيلات لـ10 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».